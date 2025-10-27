En las provincias de la Zona Austral, los montos ascienden a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad, debido al adicional por zona desfavorable.

Qué extras se suman en noviembre

AUH_ANSES ANSES actualiza la AUH en noviembre con nuevos montos y extras

Además del aumento, los titulares de la AUH recibirán automáticamente:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, $108.062 por tres o más.

Complemento Leche: $45.142 para niños de hasta 3 años.

Con estos adicionales, una familia puede alcanzar hasta $193.144,80 por hijo, dependiendo de la cantidad de beneficiarios y los complementos que perciba.

Fechas de cobro de AUH y SUAF en noviembre 2025

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Cómo verificar la información en Mi ANSES

Para confirmar los montos y la acreditación, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se puede consultar el calendario de pagos y revisar los datos personales y familiares.

También se puede verificar la inscripción de los hijos, actualizar información y consultar la acreditación de los beneficios automáticos.