Previsional
ANSES
AUH
ANSES actualiza la AUH en noviembre con nuevos montos y extras

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,08% en noviembre. Enterate cuánto se cobrará, qué extras se suman y cómo verificar la información en Mi ANSES.

La AUH de ANSES se actualiza en noviembre con un aumento del 2,08%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual definido por el Decreto 274/2024, que actualiza las prestaciones según la inflación.

Este incremento impactará en las familias que cobran la AUH, que además recibirán automáticamente los beneficios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cuánto se cobra por AUH en noviembre 2025

Con la nueva actualización, la AUH pasará a $119.691 por hijo, aunque los titulares cobrarán $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% del total para el cobro anual con la Libreta.

La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

En las provincias de la Zona Austral, los montos ascienden a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad, debido al adicional por zona desfavorable.

Qué extras se suman en noviembre

Además del aumento, los titulares de la AUH recibirán automáticamente:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, $108.062 por tres o más.

  • Complemento Leche: $45.142 para niños de hasta 3 años.

Con estos adicionales, una familia puede alcanzar hasta $193.144,80 por hijo, dependiendo de la cantidad de beneficiarios y los complementos que perciba.

Fechas de cobro de AUH y SUAF en noviembre 2025

  • DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Cómo verificar la información en Mi ANSES

Para confirmar los montos y la acreditación, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se puede consultar el calendario de pagos y revisar los datos personales y familiares.

También se puede verificar la inscripción de los hijos, actualizar información y consultar la acreditación de los beneficios automáticos.

