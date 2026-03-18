Los pagos de ANSES en abril de 2026 llegan con actualizaciones que afectan tanto a la AUH como a las asignaciones familiares. El organismo ajustó los montos y reforzó los controles sobre los ingresos, una condición clave para seguir cobrando.
Cambios en ANSES impactan en la AUH y las asignaciones familiares en abril 2026. Nuevos montos, límites de ingresos y controles que ya influyen en los pagos del mes.
ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares
Los pagos de ANSES en abril de 2026 llegan con actualizaciones que afectan tanto a la AUH como a las asignaciones familiares. El organismo ajustó los montos y reforzó los controles sobre los ingresos, una condición clave para seguir cobrando.
Desde este mes, el cumplimiento de los límites económicos pasa a ser determinante. No alcanzar alguno de los requisitos puede implicar la suspensión automática del beneficio, incluso en casos donde el cobro venía realizándose sin inconvenientes.
En paralelo, la actualización por movilidad mensual aplicó un aumento del 2,9%, lo que impacta directamente en los valores que reciben los titulares de estas prestaciones.
Con el incremento aplicado por ANSES, los valores de la AUH quedaron definidos de la siguiente manera:
Monto total: $136.666
Pago mensual (80%): $109.332,80
Retención (20%): $27.333,20
El porcentaje retenido se paga una vez que se presenta la Libreta AUH, como ocurre habitualmente.
Las asignaciones del sistema SUAF también se actualizaron en abril. Entre los principales valores se encuentran:
Asignación por hijo: $68.340
Hijo con discapacidad: $222.511
Asignación por cónyuge: $16.580
Además, se mantienen otros beneficios:
Nacimiento: $79.659
Matrimonio: $119.275
Adopción: $476.268
Estos montos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.
Para acceder a estos beneficios, ANSES estableció nuevos topes que deben cumplirse de forma simultánea:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso familiar total: $5.445.190
Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del cobro, incluso si el total familiar está dentro del rango permitido.
El organismo realiza verificaciones periódicas con información de distintos registros. La suspensión puede darse por:
Superar los límites de ingresos
Datos desactualizados o inconsistentes
Cambios en la situación laboral no informados
Estas condiciones aplican tanto para quienes cobran la AUH como para beneficiarios del sistema de asignaciones familiares.
Para evitar inconvenientes en el cobro, se recomienda:
Actualizar los datos personales en Mi ANSES
Controlar los ingresos declarados
Mantener la información laboral al día
Presentar la Libreta AUH cuando corresponda
En caso de detectar errores, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.