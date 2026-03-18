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ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares

Cambios en ANSES impactan en la AUH y las asignaciones familiares en abril 2026. Nuevos montos, límites de ingresos y controles que ya influyen en los pagos del mes.

ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares

ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares

Los pagos de ANSES en abril de 2026 llegan con actualizaciones que afectan tanto a la AUH como a las asignaciones familiares. El organismo ajustó los montos y reforzó los controles sobre los ingresos, una condición clave para seguir cobrando.

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Desde este mes, el cumplimiento de los límites económicos pasa a ser determinante. No alcanzar alguno de los requisitos puede implicar la suspensión automática del beneficio, incluso en casos donde el cobro venía realizándose sin inconvenientes.

En paralelo, la actualización por movilidad mensual aplicó un aumento del 2,9%, lo que impacta directamente en los valores que reciben los titulares de estas prestaciones.

¿Cuánto se cobra por AUH en abril 2026?

Con el incremento aplicado por ANSES, los valores de la AUH quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Monto total: $136.666

  • Pago mensual (80%): $109.332,80

  • Retención (20%): $27.333,20

El porcentaje retenido se paga una vez que se presenta la Libreta AUH, como ocurre habitualmente.

¿Cuáles son los montos de asignaciones familiares en abril 2026?

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ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares

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Las asignaciones del sistema SUAF también se actualizaron en abril. Entre los principales valores se encuentran:

  • Asignación por hijo: $68.340

  • Hijo con discapacidad: $222.511

  • Asignación por cónyuge: $16.580

Además, se mantienen otros beneficios:

  • Nacimiento: $79.659

  • Matrimonio: $119.275

  • Adopción: $476.268

Estos montos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

¿Qué ingresos permite ANSES para cobrar asignaciones?

Para acceder a estos beneficios, ANSES estableció nuevos topes que deben cumplirse de forma simultánea:

  • Ingreso individual máximo: $2.722.595

  • Ingreso familiar total: $5.445.190

Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del cobro, incluso si el total familiar está dentro del rango permitido.

¿Por qué pueden suspender la AUH o las asignaciones familiares?

El organismo realiza verificaciones periódicas con información de distintos registros. La suspensión puede darse por:

  • Superar los límites de ingresos

  • Datos desactualizados o inconsistentes

  • Cambios en la situación laboral no informados

Estas condiciones aplican tanto para quienes cobran la AUH como para beneficiarios del sistema de asignaciones familiares.

¿Qué hacer para no perder el beneficio en abril?

Para evitar inconvenientes en el cobro, se recomienda:

  • Actualizar los datos personales en Mi ANSES

  • Controlar los ingresos declarados

  • Mantener la información laboral al día

  • Presentar la Libreta AUH cuando corresponda

En caso de detectar errores, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.

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