Monto total: $136.666

Pago mensual (80%): $109.332,80

Retención (20%): $27.333,20

El porcentaje retenido se paga una vez que se presenta la Libreta AUH, como ocurre habitualmente.

¿Cuáles son los montos de asignaciones familiares en abril 2026?

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) ANSES actualiza montos y ajusta cambios en otras asignaciones familiares

Las asignaciones del sistema SUAF también se actualizaron en abril. Entre los principales valores se encuentran:

Asignación por hijo: $68.340

Hijo con discapacidad: $222.511

Asignación por cónyuge: $16.580

Además, se mantienen otros beneficios:

Nacimiento: $79.659

Matrimonio: $119.275

Adopción: $476.268

Estos montos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

¿Qué ingresos permite ANSES para cobrar asignaciones?

Para acceder a estos beneficios, ANSES estableció nuevos topes que deben cumplirse de forma simultánea:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso familiar total: $5.445.190

Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del cobro, incluso si el total familiar está dentro del rango permitido.

¿Por qué pueden suspender la AUH o las asignaciones familiares?

El organismo realiza verificaciones periódicas con información de distintos registros. La suspensión puede darse por:

Superar los límites de ingresos

Datos desactualizados o inconsistentes

Cambios en la situación laboral no informados

Estas condiciones aplican tanto para quienes cobran la AUH como para beneficiarios del sistema de asignaciones familiares.

¿Qué hacer para no perder el beneficio en abril?

Para evitar inconvenientes en el cobro, se recomienda:

Actualizar los datos personales en Mi ANSES

Controlar los ingresos declarados

Mantener la información laboral al día

Presentar la Libreta AUH cuando corresponda

En caso de detectar errores, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales del organismo.