AUH febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento de ANSES

El incremento de febrero se rige por la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/2024, que ajusta los haberes todos los meses según la evolución de la inflación.

Montos de jubilaciones y pensiones ANSES en febrero (sin bono)

De acuerdo con el cálculo oficial basado en el IPC, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.079,70

Jubilación máxima: $2.416.266,40

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,76

Pensiones No Contributivas (PNC): $251.355,78

Prestación Básica Universal (PBU): $164.262,57

En cuanto al bono previsional, suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma de pagos mensual. Desde marzo de 2024, el monto máximo del refuerzo se mantiene congelado en hasta $70.000.

AUH y asignaciones: cuánto cobran desde febrero

El mismo aumento del 2,8% también se aplica a las asignaciones que paga ANSES, como la AUH, la AUE y el sistema SUAF.

A partir de febrero, los valores quedarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.032

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $129.032

Asignación por Hijo (SUAF): $64.522 para el primer escalón de ingresos

Estos montos corresponden al valor bruto de las prestaciones y se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular.