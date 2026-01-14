AUH febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento de ANSES
El IPC de diciembre activó la suba mensual. Así quedan los haberes previsionales y las asignaciones desde febrero.
Las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán un 2,8% en febrero, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC.
El ajuste surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que fue del 2,8%, y se aplica de manera automática a partir de la fórmula de movilidad vigente, establecida desde marzo de 2024. Ese mismo mecanismo se utiliza para actualizar tanto los haberes previsionales como las asignaciones familiares y sociales.
Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en febrero 2026
Con el aumento confirmado, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $359.079,70 en febrero, sin contar el bono extraordinario que el Gobierno nacional otorga a quienes perciben los ingresos más bajos.
En caso de sumarse el bono de $70.000, que se paga a jubilados y pensionados con haberes de hasta un determinado tope, el ingreso total mensual alcanzará los $429.079,70.
El incremento de febrero se rige por la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/2024, que ajusta los haberes todos los meses según la evolución de la inflación.
Montos de jubilaciones y pensiones ANSES en febrero (sin bono)
De acuerdo con el cálculo oficial basado en el IPC, los haberes quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $359.079,70
Jubilación máxima: $2.416.266,40
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,76
Pensiones No Contributivas (PNC): $251.355,78
Prestación Básica Universal (PBU): $164.262,57
En cuanto al bono previsional, suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma de pagos mensual. Desde marzo de 2024, el monto máximo del refuerzo se mantiene congelado en hasta $70.000.
AUH y asignaciones: cuánto cobran desde febrero
El mismo aumento del 2,8% también se aplica a las asignaciones que paga ANSES, como la AUH, la AUE y el sistema SUAF.
A partir de febrero, los valores quedarán de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.032
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $129.032
Asignación por Hijo (SUAF): $64.522 para el primer escalón de ingresos
Estos montos corresponden al valor bruto de las prestaciones y se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular.