No tienen trabajo formal, trabajan en casas particulares o son monotributistas sociales

Son argentinos o acreditan dos años de residencia legal si son extranjeros

Tienen hijas o hijos menores de 18 años (sin límite en caso de discapacidad)

La AUH se paga por cada hijo que cumpla los requisitos y forma parte del sistema de asignaciones familiares que administra ANSES.

¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026?

ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

En enero 2026, la AUH tiene un monto confirmado de $125.517,55 por hijo. El esquema se mantiene:

80% se cobra todos los meses

20% se retiene y se paga una vez al año con la Libreta AUH, tras presentar controles de salud y escolaridad

El valor incorpora una actualización vinculada a la movilidad mensual y la variación de precios, impactando directamente en el ingreso familiar.

¿Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado exclusivamente a alimentos básicos. Se acredita de forma automática para:

Titulares de AUH con hijas o hijos de hasta 17 años

Personas embarazadas que cobran Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad

Madres de siete hijos o más que perciben PNC

No requiere inscripción: se activa cuando ANSES valida la información familiar.

Montos de la Tarjeta Alimentar en enero 2026

En enero, los montos de Tarjeta Alimentar son:

Personas gestantes y familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se deposita junto con la AUH o la prestación principal y está destinado a la compra de alimentos.

¿Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?

La verificación se realiza online desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social

Seleccionar “Consultar”

Revisar monto, fecha de acreditación y estado del beneficio

También se puede acceder a “Hijos” → “Mis Asignaciones” para ver las prestaciones vigentes del grupo familiar.