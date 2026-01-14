ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026
Los pagos de ANSES, la AUH y la Tarjeta Alimentar llegan en enero 2026 con novedades que inciden en el ingreso mensual de las familias. Los montos confirmados, quiénes acceden y cómo consultar el cobro generan expectativa y marcan el inicio del calendario anual.
ANSES, AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026 concentran la atención porque el organismo confirmó los montos y el esquema de pago para este inicio de año. La acreditación llega de manera automática, y los dos beneficios se depositan juntos para titulares que cumplen los requisitos.
En enero, ANSES vuelve a abonar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, políticas destinadas a acompañar a familias con niñas, niños y adolescentes. Las prestaciones se activan sin trámites adicionales, siempre que los datos del grupo familiar estén actualizados en el sistema.
Además, el organismo precisó los montos vigentes para el mes y recordó que la información puede verificarse desde Mi ANSES, donde figuran fecha de pago, estado del beneficio y asignaciones activas. Mantener los datos correctos evita demoras o retenciones.
¿Quiénes cobran la AUH de ANSES en enero 2026?
La AUH está dirigida a personas adultas responsables de niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera del empleo registrado o bajo determinados regímenes laborales. Pueden cobrarla quienes:
No tienen trabajo formal, trabajan en casas particulares o son monotributistas sociales
Son argentinos o acreditan dos años de residencia legal si son extranjeros
Tienen hijas o hijos menores de 18 años (sin límite en caso de discapacidad)
La AUH se paga por cada hijo que cumpla los requisitos y forma parte del sistema de asignaciones familiares que administra ANSES.
¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026?
En enero 2026, la AUH tiene un monto confirmado de $125.517,55 por hijo. El esquema se mantiene:
80% se cobra todos los meses
20% se retiene y se paga una vez al año con la Libreta AUH, tras presentar controles de salud y escolaridad
El valor incorpora una actualización vinculada a la movilidad mensual y la variación de precios, impactando directamente en el ingreso familiar.
¿Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar en enero 2026?
La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado exclusivamente a alimentos básicos. Se acredita de forma automática para:
Titulares de AUH con hijas o hijos de hasta 17 años
Personas embarazadas que cobran Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad
Madres de siete hijos o más que perciben PNC
No requiere inscripción: se activa cuando ANSES valida la información familiar.
Montos de la Tarjeta Alimentar en enero 2026
En enero, los montos de Tarjeta Alimentar son:
Personas gestantes y familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este refuerzo se deposita junto con la AUH o la prestación principal y está destinado a la compra de alimentos.
¿Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?
La verificación se realiza online desde Mi ANSES:
Ingresar con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social
Seleccionar “Consultar”
Revisar monto, fecha de acreditación y estado del beneficio
También se puede acceder a “Hijos” → “Mis Asignaciones” para ver las prestaciones vigentes del grupo familiar.