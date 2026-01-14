En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

Los pagos de ANSES, la AUH y la Tarjeta Alimentar llegan en enero 2026 con novedades que inciden en el ingreso mensual de las familias. Los montos confirmados, quiénes acceden y cómo consultar el cobro generan expectativa y marcan el inicio del calendario anual.

ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

ANSES, AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026 concentran la atención porque el organismo confirmó los montos y el esquema de pago para este inicio de año. La acreditación llega de manera automática, y los dos beneficios se depositan juntos para titulares que cumplen los requisitos.

Leé también ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH
ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

En enero, ANSES vuelve a abonar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, políticas destinadas a acompañar a familias con niñas, niños y adolescentes. Las prestaciones se activan sin trámites adicionales, siempre que los datos del grupo familiar estén actualizados en el sistema.

Además, el organismo precisó los montos vigentes para el mes y recordó que la información puede verificarse desde Mi ANSES, donde figuran fecha de pago, estado del beneficio y asignaciones activas. Mantener los datos correctos evita demoras o retenciones.

¿Quiénes cobran la AUH de ANSES en enero 2026?

La AUH está dirigida a personas adultas responsables de niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera del empleo registrado o bajo determinados regímenes laborales. Pueden cobrarla quienes:

  • No tienen trabajo formal, trabajan en casas particulares o son monotributistas sociales

  • Son argentinos o acreditan dos años de residencia legal si son extranjeros

  • Tienen hijas o hijos menores de 18 años (sin límite en caso de discapacidad)

La AUH se paga por cada hijo que cumpla los requisitos y forma parte del sistema de asignaciones familiares que administra ANSES.

¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026?

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)
ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

ANSES confirma los nuevos montos de la AUH para enero 2026

En enero 2026, la AUH tiene un monto confirmado de $125.517,55 por hijo. El esquema se mantiene:

  • 80% se cobra todos los meses

  • 20% se retiene y se paga una vez al año con la Libreta AUH, tras presentar controles de salud y escolaridad

El valor incorpora una actualización vinculada a la movilidad mensual y la variación de precios, impactando directamente en el ingreso familiar.

¿Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado exclusivamente a alimentos básicos. Se acredita de forma automática para:

  • Titulares de AUH con hijas o hijos de hasta 17 años

  • Personas embarazadas que cobran Asignación por Embarazo (AUE)

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad

  • Madres de siete hijos o más que perciben PNC

No requiere inscripción: se activa cuando ANSES valida la información familiar.

Montos de la Tarjeta Alimentar en enero 2026

En enero, los montos de Tarjeta Alimentar son:

  • Personas gestantes y familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este refuerzo se deposita junto con la AUH o la prestación principal y está destinado a la compra de alimentos.

¿Cómo consultar si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?

La verificación se realiza online desde Mi ANSES:

  • Ingresar con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social

  • Seleccionar “Consultar”

  • Revisar monto, fecha de acreditación y estado del beneficio

También se puede acceder a “Hijos” → “Mis Asignaciones” para ver las prestaciones vigentes del grupo familiar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH enero
Notas relacionadas
Jubilados: los haberes de ANSES reciben un aumento y bono en enero
Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono
Aumento de ANSES en febrero 2026: cuánto suben jubilaciones, pensiones y AUH tras la inflación de diciembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar