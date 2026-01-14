Jubilados: los haberes de ANSES reciben un aumento y bono en enero
En enero 2026, los jubilados de ANSES encuentran diferencias en los montos acreditados. No todos reciben lo mismo y hay un motivo concreto que explica por qué algunos depósitos aparecen más altos que otros.
Los jubilados de ANSES comenzaron el calendario de enero 2026 con un esquema de pagos que incluye aumento y adicionales, y que puede modificar el monto final depositado. El organismo aplica distintos conceptos en simultáneo y eso genera diferencias entre personas que tienen el mismo haber base.
El primer impacto del mes es el aumento por movilidad del 2,47 %, que actualiza todos los haberes previsionales. A eso se suma una Compensación Económica extraordinaria, que se otorga en casos determinados, y el reintegro por consumos con tarjeta de débito, que se acredita por fuera del recibo de jubilación.
Este conjunto de pagos explica por qué, aun con igual haber, dos beneficiarios pueden ver cifras distintas en sus cuentas. No se trata de errores, sino de la forma en que se combinan los conceptos previstos para el período.
¿De cuánto es el aumento para los jubilados de ANSES en enero 2026?
El incremento de enero es del 2,47 % y se aplica de forma automática. Con este ajuste, el haber mínimo queda en $349.299,32. El aumento llega junto con el pago mensual y no requiere trámite previo ni inscripción en ningún programa.
Este monto funciona como referencia para el resto de los cálculos del sistema previsional y alcanza tanto a jubilados como a pensionados.
¿Quiénes reciben la Compensación Económica y cuál es el tope?
Además del aumento, ANSES mantiene una Compensación Económica extraordinaria, que puede alcanzar hasta $70.000. No todos los jubilados la reciben: está dirigida a quienes se encuentran dentro de un rango de ingresos determinado.
quienes perciben la mínima pueden acceder al monto completo
quienes superan ese nivel reciben un refuerzo menor
quienes exceden el tope quedan fuera del pago
Así, quien cobra la mínima puede llegar a $419.299,32 al sumar haber y compensación.
¿Cómo funciona el reintegro por compras con tarjeta de débito?
Otro componente es el reintegro del programa Beneficios ANSES. Devuelve un porcentaje de las compras realizadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación, con un límite mensual que puede alcanzar $120.000.
Este dinero no aparece en el recibo previsional y tampoco se acredita el mismo día del haber. Impacta después de cada compra, por lo que puede aumentar el ingreso total del mes sin figurar como concepto jubilatorio.
¿Por qué dos jubilados con el mismo haber pueden cobrar montos distintos?
Las diferencias se explican por tres factores:
el aumento es general y se aplica a todos
la Compensación Económica depende del nivel de ingresos
el reintegro por consumos varía según el uso de la tarjeta de débito
Por eso, el depósito final no es idéntico para todos los titulares.
¿Qué pasa con AUH y Tarjeta Alimentar en enero?
En enero también continúan los pagos de AUH y de la Tarjeta Alimentar, que se acreditan según el calendario correspondiente y el número de documento. En el caso de Tarjeta Alimentar, el monto varía según la cantidad de hijos declarados.
Qué revisar en el recibo de enero
ANSES recomienda observar:
el monto del aumento por movilidad
si se aplicó la Compensación Económica
si se recibieron reintegros por compras
fechas de acreditación de AUH y Tarjeta Alimentar
De esta manera es posible estimar el ingreso real del mes y entender por qué el monto depositado puede diferir de un jubilado a otro.