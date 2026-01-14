Jubilados: los haberes de ANSES reciben un aumento y bono en enero

Este monto funciona como referencia para el resto de los cálculos del sistema previsional y alcanza tanto a jubilados como a pensionados.

¿Quiénes reciben la Compensación Económica y cuál es el tope?

Además del aumento, ANSES mantiene una Compensación Económica extraordinaria, que puede alcanzar hasta $70.000. No todos los jubilados la reciben: está dirigida a quienes se encuentran dentro de un rango de ingresos determinado.

quienes perciben la mínima pueden acceder al monto completo

quienes superan ese nivel reciben un refuerzo menor

quienes exceden el tope quedan fuera del pago

Así, quien cobra la mínima puede llegar a $419.299,32 al sumar haber y compensación.

¿Cómo funciona el reintegro por compras con tarjeta de débito?

Otro componente es el reintegro del programa Beneficios ANSES. Devuelve un porcentaje de las compras realizadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación, con un límite mensual que puede alcanzar $120.000.

Este dinero no aparece en el recibo previsional y tampoco se acredita el mismo día del haber. Impacta después de cada compra, por lo que puede aumentar el ingreso total del mes sin figurar como concepto jubilatorio.

¿Por qué dos jubilados con el mismo haber pueden cobrar montos distintos?

Las diferencias se explican por tres factores:

el aumento es general y se aplica a todos

la Compensación Económica depende del nivel de ingresos

el reintegro por consumos varía según el uso de la tarjeta de débito

Por eso, el depósito final no es idéntico para todos los titulares.

¿Qué pasa con AUH y Tarjeta Alimentar en enero?

En enero también continúan los pagos de AUH y de la Tarjeta Alimentar, que se acreditan según el calendario correspondiente y el número de documento. En el caso de Tarjeta Alimentar, el monto varía según la cantidad de hijos declarados.

Qué revisar en el recibo de enero

ANSES recomienda observar:

el monto del aumento por movilidad

si se aplicó la Compensación Económica

si se recibieron reintegros por compras

fechas de acreditación de AUH y Tarjeta Alimentar

De esta manera es posible estimar el ingreso real del mes y entender por qué el monto depositado puede diferir de un jubilado a otro.