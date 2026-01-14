Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono
Tras conocerse el último dato de inflación difundido por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de las jubilaciones y pensiones para febrero de 2026
Con el dato de inflación de diciembre ya confirmado por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones que se pagarán en febrero de 2026, además de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.
El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el aumento se basa en la inflación de diciembre de 2025.
De cuánto es el aumento para jubilados en febrero 2026
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%. Ese porcentaje se traslada de manera directa a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES.
De esta forma, todos los haberes previsionales se incrementarán un 2,8% a partir de febrero de 2026, impactando tanto en los montos mínimos como en las pensiones no contributivas.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026
Con el aumento confirmado, los haberes quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: pasa de $349.299,32 a $359.079,70
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube de $279.439,46 a $287.263,76
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $244.509,52 a $251.355,78
Pensión para Madres de 7 Hijos: se incrementa de $349.299,32 a $359.079,70
Estos montos corresponden al haber mensual sin contar el refuerzo adicional que paga el Gobierno nacional.
Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en febrero
ANSES confirmó que en febrero de 2026 continuará el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciban haberes de hasta $419.079.
Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000
Aquellos que superen los $359.079,70, pero no lleguen al tope establecido, cobrarán un bono variable, hasta alcanzar el monto máximo definido
De esta manera, el ingreso total de un jubilado con haber mínimo superará los $429.000 en febrero.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados
ANSES ya publicó el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI. El calendario vigente es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo