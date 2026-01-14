En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilaciones
ANSES
Previsional

Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Tras conocerse el último dato de inflación difundido por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de las jubilaciones y pensiones para febrero de 2026

Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Con el dato de inflación de diciembre ya confirmado por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones que se pagarán en febrero de 2026, además de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Leé también ANSES paga un extra clave por AUH: cómo cobrar los $85.000 antes de que venza el plazo
ANSES paga un extra clave por AUH: cómo cobrar los $85.000 antes de que venza el plazo

El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos previsionales de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el aumento se basa en la inflación de diciembre de 2025.

De cuánto es el aumento para jubilados en febrero 2026

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%. Ese porcentaje se traslada de manera directa a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES.

De esta forma, todos los haberes previsionales se incrementarán un 2,8% a partir de febrero de 2026, impactando tanto en los montos mínimos como en las pensiones no contributivas.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026

Con el aumento confirmado, los haberes quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: pasa de $349.299,32 a $359.079,70

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube de $279.439,46 a $287.263,76

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $244.509,52 a $251.355,78

  • Pensión para Madres de 7 Hijos: se incrementa de $349.299,32 a $359.079,70

Estos montos corresponden al haber mensual sin contar el refuerzo adicional que paga el Gobierno nacional.

ANSES_calendario

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en febrero

ANSES confirmó que en febrero de 2026 continuará el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciban haberes de hasta $419.079.

  • Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000

  • Aquellos que superen los $359.079,70, pero no lleguen al tope establecido, cobrarán un bono variable, hasta alcanzar el monto máximo definido

De esta manera, el ingreso total de un jubilado con haber mínimo superará los $429.000 en febrero.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados

ANSES ya publicó el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI. El calendario vigente es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilaciones ANSES Febrero INDEC
Notas relacionadas
ANSES y jubilados: el extra de enero que no llega a todos, cómo cobrarlo
Aumento de ANSES en febrero 2026: cuánto suben jubilaciones, pensiones y AUH tras la inflación de diciembre
ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar