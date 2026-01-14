Jubilaciones ANSES febrero 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026

Con el aumento confirmado, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasa de $349.299,32 a $359.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): sube de $279.439,46 a $287.263,76

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $244.509,52 a $251.355,78

Pensión para Madres de 7 Hijos: se incrementa de $349.299,32 a $359.079,70

Estos montos corresponden al haber mensual sin contar el refuerzo adicional que paga el Gobierno nacional.

ANSES_calendario

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en febrero

ANSES confirmó que en febrero de 2026 continuará el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciban haberes de hasta $419.079.

Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000

Aquellos que superen los $359.079,70, pero no lleguen al tope establecido, cobrarán un bono variable, hasta alcanzar el monto máximo definido

De esta manera, el ingreso total de un jubilado con haber mínimo superará los $429.000 en febrero.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados

ANSES ya publicó el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI. El calendario vigente es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo