ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH
ANSES confirmó información clave sobre la AUH y la Ayuda Escolar 2026 y definió plazos y condiciones que impactan directamente en familias con hijos en edad escolar. Los requisitos, el monto y la fecha límite generan atención en el inicio del año.
La AUH y la Ayuda Escolar 2026 de ANSES concentran el interés de las familias en el arranque del calendario anual por la activación del beneficio vinculado al ciclo lectivo. El organismo definió montos, requisitos y una fecha límite que resulta central para acceder al pago.
La Ayuda Escolar Anual 2026 es un refuerzo que se paga una vez por año y está destinado a acompañar gastos educativos como útiles, uniformes, mochilas y material escolar. El beneficio alcanza principalmente a quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, siempre que acrediten escolaridad.
En la última actualización, ANSES confirmó el monto vigente, los grupos alcanzados y los pasos para realizar el trámite desde Mi ANSES. También marcó la fecha clave para presentar el certificado escolar, condición indispensable para no perder el beneficio.
¿Qué es la Ayuda Escolar 2026 de ANSES y quiénes pueden cobrarla?
La Ayuda Escolar ANSES 2026 es un pago anual destinado a hogares con niñas, niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Pueden acceder:
Titulares de AUH
Titulares de asignaciones familiares
En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad y pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o dispositivos educativos reconocidos por ANSES.
¿Cuánto se cobra por Ayuda Escolar 2026?
El monto confirmado por ANSES para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual que acompaña el inicio del ciclo lectivo y se suma a los ingresos de familias titulares de AUH y asignaciones familiares.
Este valor se liquida una vez validado el Certificado Escolar y puede depositarse en fechas diferentes según el momento en que se presente la documentación requerida.
¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026 desde Mi ANSES?
El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección “Hijos”
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
Generar el formulario por cada hijo
Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar
Sacar una foto o escanear el certificado
Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección
Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.
¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026?
ANSES suele realizar la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, junto al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, quienes cargan el certificado con posterioridad mantienen el derecho al cobro, que se efectúa una vez aprobado el trámite.
El calendario puede variar según la fecha de presentación y validación del formulario por parte del organismo.
¿Cuál es la fecha límite para presentar el Certificado Escolar 2026?
La fecha clave informada por ANSES indica que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con ese plazo impide la liquidación del beneficio, aun cuando el menor cumpla con los requisitos educativos.
Por este motivo, el organismo recomienda realizar la carga de documentación con anticipación para evitar demoras o pérdida del pago anual.
¿Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar?
Para titulares de AUH, no presentar el certificado puede generar:
pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual
inconvenientes para la continuidad de la asignación si no se acredita escolaridad
Actualizar la información educativa resulta indispensable para mantener los beneficios activos y evitar retenciones.