Titulares de AUH

Titulares de asignaciones familiares

En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad y pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o dispositivos educativos reconocidos por ANSES.

¿Cuánto se cobra por Ayuda Escolar 2026?

image.png ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

El monto confirmado por ANSES para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual que acompaña el inicio del ciclo lectivo y se suma a los ingresos de familias titulares de AUH y asignaciones familiares.

Este valor se liquida una vez validado el Certificado Escolar y puede depositarse en fechas diferentes según el momento en que se presente la documentación requerida.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026 desde Mi ANSES?

El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos”

Seleccionar “Presentar certificado escolar”

Generar el formulario por cada hijo

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar

Sacar una foto o escanear el certificado

Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección

Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026?

ANSES suele realizar la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, junto al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, quienes cargan el certificado con posterioridad mantienen el derecho al cobro, que se efectúa una vez aprobado el trámite.

El calendario puede variar según la fecha de presentación y validación del formulario por parte del organismo.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el Certificado Escolar 2026?

La fecha clave informada por ANSES indica que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con ese plazo impide la liquidación del beneficio, aun cuando el menor cumpla con los requisitos educativos.

Por este motivo, el organismo recomienda realizar la carga de documentación con anticipación para evitar demoras o pérdida del pago anual.

¿Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar?

Para titulares de AUH, no presentar el certificado puede generar:

pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual

inconvenientes para la continuidad de la asignación si no se acredita escolaridad

Actualizar la información educativa resulta indispensable para mantener los beneficios activos y evitar retenciones.