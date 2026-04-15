ANSES adelanta el calendario de pagos de mayo para los jubilados
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas en las que estos beneficiarios recibirán sus haberes en el quinto mes del año.
Cuál es el calendario de pagos para los jubilados en mayo (Foto: A24.com).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo calendario de pagos para los jubilados correspondiente al mes de mayo. La novedad se conoció luego de que el INDEC difundiera este martes el porcentaje de inflación de marzo, que fue del 3,4%, que a su vez definió automáticamente el incremento que se aplicara en mayo.
Con este incremento, la jubilación mínima pasó a $393.250,17, un número que se convirtió en referencia para millones de beneficiarios en todo el país. Este monto no llega solo: se mantiene la expectativa sobre el bono adicional de $70.000, que el Gobierno suele otorgar para reforzar ingresos.
En caso de confirmarse este refuerzo, el ingreso total alcanzaría los $463.250,17 para quienes perciben el haber más bajo. Desde el organismo previsional señalaron que “el objetivo es sostener el poder adquisitivo de los jubilados en un escenario económico dinámico”.
Por qué el calendario es tan importante como el aumento
El calendario de pagos de ANSES vuelve a organizarse según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una metodología habitual que busca ordenar el flujo de beneficiarios.
El cronograma de mayo se divide en dos grandes grupos:
Jubilados con haberes mínimos
Jubilados con ingresos superiores al mínimo
Cada grupo tiene fechas específicas, lo que obliga a cada sector a revisar con atención su día de cobro.
ANSES: el calendario de pagos confirmado para los jubilados en mayo 2026
El calendario comenzará con quienes perciben la jubilación mínima. En este caso, las fechas se distribuyen de este modo:
DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Este esquema mostró una particularidad: los documentos terminados en 8 y 9 cobraron el mismo día. Se trató de una decisión administrativa que buscó optimizar tiempos en el cierre del cronograma.
Qué pasa con quienes cobran más que la mínima
Para los jubilados con haberes superiores, el calendario comenzará unos días después.
Las fechas fueron las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
El esquema de actualización continuará atado a la evolución de la inflación. Esto significa que cada nuevo dato mensual impactará directamente en los haberes futuros.