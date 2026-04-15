Todos los valores de ANSES para mayo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Esto implica que cada variación en los precios tiene un impacto inmediato en los ingresos, reemplazando las fórmulas anteriores que actualizaban de manera trimestral. En el contexto económico actual, este mecanismo se convirtió en la principal herramienta para sostener el poder adquisitivo.

Los nuevos montos confirmados para mayo 2026

Con el aumento ya aplicado, ANSES definió los valores que regirán durante mayo dentro del sistema previsional:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,23

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32

Estos montos reflejan el impacto directo del índice de inflación y establecen tanto el piso como el techo de los haberes previsionales.

A quiénes más impacta la actualización

El aumento no se limita únicamente a jubilados. También alcanza a otras prestaciones que dependen de ANSES, generando un efecto más amplio dentro del sistema:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Pensiones no contributivas

De esta manera, el ajuste impacta en distintos sectores que dependen de ingresos estatales, ampliando el alcance del incremento.

ANSES_Desempleo

El bono que todavía espera confirmación

Además del aumento por movilidad, se espera la oficialización de la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que en los últimos meses se utilizó para reforzar los ingresos más bajos.

De confirmarse, el esquema quedaría de la siguiente manera:

Bono estimado: $70.000

Ingreso total con jubilación mínima: $463.250,17

Con este nuevo ajuste, el sistema previsional vuelve a moverse al compás de la inflación mensual. En ese contexto, cada dato del INDEC se convierte en un indicador clave para anticipar cuánto se cobrará en los meses siguientes, mientras los beneficiarios siguen de cerca la confirmación de bonos y refuerzos que terminan definiendo el ingreso real.