Todos los valores de ANSES para mayo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El dato no solo impacta en jubilados, sino también en pensiones y asignaciones, alcanzando a millones de beneficiarios en todo el país. Así, el nuevo esquema de movilidad vuelve a ajustar los ingresos en línea directa con la evolución de los precios.
Cómo funciona el aumento por inflación
El sistema actual de movilidad previsional establece una actualización mensual automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
En este caso, el incremento del 3,4% surge de la inflación registrada en marzo y se aplica directamente sobre los haberes de abril.
Esto implica que cada variación en los precios tiene un impacto inmediato en los ingresos, reemplazando las fórmulas anteriores que actualizaban de manera trimestral. En el contexto económico actual, este mecanismo se convirtió en la principal herramienta para sostener el poder adquisitivo.
Los nuevos montos confirmados para mayo 2026
Con el aumento ya aplicado, ANSES definió los valores que regirán durante mayo dentro del sistema previsional:
Jubilación mínima: $393.250,17
Jubilación máxima: $2.646.201,23
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13
Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32
Estos montos reflejan el impacto directo del índice de inflación y establecen tanto el piso como el techo de los haberes previsionales.
A quiénes más impacta la actualización
El aumento no se limita únicamente a jubilados. También alcanza a otras prestaciones que dependen de ANSES, generando un efecto más amplio dentro del sistema:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares
Pensiones no contributivas
De esta manera, el ajuste impacta en distintos sectores que dependen de ingresos estatales, ampliando el alcance del incremento.
El bono que todavía espera confirmación
Además del aumento por movilidad, se espera la oficialización de la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que en los últimos meses se utilizó para reforzar los ingresos más bajos.
De confirmarse, el esquema quedaría de la siguiente manera:
Bono estimado: $70.000
Ingreso total con jubilación mínima: $463.250,17
Con este nuevo ajuste, el sistema previsional vuelve a moverse al compás de la inflación mensual. En ese contexto, cada dato del INDEC se convierte en un indicador clave para anticipar cuánto se cobrará en los meses siguientes, mientras los beneficiarios siguen de cerca la confirmación de bonos y refuerzos que terminan definiendo el ingreso real.