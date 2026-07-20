Cómo hacer para cobrar el extra de $ 150.000 que pagan el Gobierno y ANSES

Durante casi dos años, los valores de este complemento permanecieron congelados pese a la inflación acumulada. Finalmente, el Gobierno resolvió actualizar los montos mediante un incremento del 38%, una mejora que comenzó a aplicarse desde mayo y que continúa vigente durante julio.

Esto significa que quienes reúnen los requisitos no necesitan realizar ningún trámite adicional para seguir cobrando el beneficio actualizado.

¿Quiénes pueden cobrar este extra de ANSES?

El pago adicional no está destinado a todos los beneficiarios del organismo previsional, sino únicamente a quienes perciben determinadas prestaciones familiares.

Entre los principales destinatarios se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

En ambos casos, el complemento alimentario se acredita junto con la prestación mensual correspondiente, sin necesidad de presentar formularios ni iniciar gestiones específicas.

La condición indispensable es que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en la base de ANSES.





Los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar

Tras el incremento del 38% dispuesto por el Gobierno nacional, la Tarjeta Alimentar mantiene durante julio los montos actualizados que comenzaron a regir en mayo. De esta manera, las personas que cobran la Asignación por Embarazo reciben un adicional de $72.250, el mismo importe que perciben las familias con un hijo.

En tanto, los hogares con dos hijos acceden a un refuerzo de $113.299, mientras que las familias con tres o más hijos cobran $149.425, cifra que representa el monto máximo del programa y que, en la práctica, equivale a un extra cercano a los $150.000 que se suma al haber habitual de ANSES.

Estos importes se acreditan de manera automática junto con la prestación correspondiente, siempre que el beneficiario reúna los requisitos establecidos por el organismo y tenga correctamente actualizada su información personal y familiar.

El monto máximo alcanza prácticamente los $150.000, convirtiéndose en uno de los complementos económicos más importantes que perciben los titulares de la AUH.

El alta es automática: no hace falta realizar trámites

Uno de los aspectos destacados del programa es que no requiere inscripción.

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que la incorporación al beneficio se realiza de manera completamente automática.

Esto implica que:

No hay que completar formularios.

No es necesario solicitar turnos.

No deben presentarse certificados especiales para acceder al programa.

La asignación del beneficio depende exclusivamente de la información registrada en las bases de datos de ANSES y del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada prestación.

Por ese motivo, resulta fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar dentro del organismo previsional.

AUH: cuánto aumentó en julio

Además del pago de la Tarjeta Alimentar, los titulares de la Asignación Universal por Hijo también recibieron la actualización mensual correspondiente a julio.

Los haberes registraron una suba del 2,15%, en línea con el mecanismo de movilidad vigente para las prestaciones sociales.

Como consecuencia de ese incremento, los valores quedaron conformados de la siguiente manera.

AUH por hijo

Monto total: $148.049

Pago directo (80%): $118.439,20

Monto retenido (20%): $29.609,80

AUH por hijo con discapacidad

Monto total: $482.062

Pago mensual: $385.649,60

Retención: $96.412,40

AUH en zona desfavorable

Monto total: $192.464

Pago directo: $153.971,20

Retención: $38.492,80

Estos importes corresponden únicamente a la prestación principal y posteriormente pueden incrementarse mediante los distintos complementos compatibles.

El Complemento Leche también continúa vigente

Además de la Tarjeta Alimentar, numerosas familias reciben otro beneficio adicional.

Se trata del Complemento Leche, destinado principalmente a mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños que participan del Plan de los Mil Días.

Durante julio, este programa entrega $54.665, monto que se acredita junto con el resto de las prestaciones cuando se cumplen las condiciones establecidas por ANSES.

Este adicional busca garantizar una alimentación adecuada durante los primeros meses de vida del niño y durante el embarazo.

Cómo se conforma el ingreso mensual de una familia beneficiaria

En muchos casos, el dinero que recibe una familia no se limita únicamente a la AUH.

Dependiendo de la composición del grupo familiar, el ingreso mensual puede estar integrado por:

Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche , cuando corresponde.

, cuando corresponde. Otros programas compatibles establecidos por el Estado nacional.

Por ejemplo, una familia con tres hijos puede percibir el haber correspondiente a la AUH por cada menor y, además, sumar los $149.425 de la Tarjeta Alimentar, lo que representa un refuerzo significativo dentro del presupuesto mensual.

Calendario de pagos de julio

ANSES informó que los depósitos correspondientes a julio comenzaron semanas atrás y se distribuyeron según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

El calendario contempló además el receso correspondiente al fin de semana largo comprendido entre el 9 y el 12 de julio, motivo por el cual algunas fechas fueron reprogramadas.





