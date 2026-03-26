ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

Con este ajuste, las PNC por invalidez y vejez pasan a ubicarse en torno a $304.255, mientras que las pensiones para madres de siete hijos alcanzan aproximadamente los $380.319.

Estos valores corresponden al haber mensual actualizado y reflejan la aplicación directa del índice inflacionario sobre las prestaciones.

Cuándo cobran las PNC de ANSES en abril según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para las PNC comienza el 10 de abril de 2026 y se extiende hasta el 15 de abril, según la terminación del documento.

El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Desde el organismo indicaron que no es necesario solicitar turno previo para cobrar. El dinero se deposita en las cuentas habituales.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El mecanismo de actualización vigente toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Cada aumento mensual surge del índice registrado dos meses antes.

En este caso, el ajuste de abril se basa en el dato de febrero de 2026. Este sistema reemplazó a las fórmulas trimestrales anteriores y permite una actualización más frecuente.

El objetivo es acompañar la evolución de los precios, aunque el impacto real depende del comportamiento de la inflación en los meses siguientes.

Qué otras prestaciones de ANSES también aumentan en abril

El incremento no se limita a las PNC. También alcanza a jubilaciones y otros programas del sistema previsional.

La jubilación mínima se ubica en $380.319, mientras que la PUAM alcanza valores cercanos a los $304.255, en ambos casos sin considerar adicionales.

Todas estas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema, lo que mantiene una referencia común dentro del sistema.

Qué tener en cuenta para cobrar sin inconvenientes

Para evitar demoras o problemas en el cobro, ANSES recomienda:

Respetar la fecha asignada según DNI

Mantener actualizados los datos personales

Utilizar medios electrónicos cuando sea posible

Verificar la información en Mi ANSES

El organismo también realiza controles periódicos, por lo que cualquier inconsistencia en los datos puede afectar la acreditación del pago.