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ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

Los pagos de PNC que realiza ANSES en abril llegan con actualización y calendario confirmado. Hay datos clave sobre montos, fechas y condiciones que impactan en el ingreso mensual.

ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

En abril, ANSES aplicará cambios en las PNC que modifican el ingreso de los beneficiarios. La actualización ya fue oficializada y define cuánto se cobra y cuándo se acredita cada pago.

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El incremento previsto es del 2,9%, en línea con la inflación registrada meses atrás. Este ajuste impacta directamente en los haberes y se aplica a todas las pensiones no contributivas.

Además del aumento, el organismo confirmó el cronograma completo de pagos. Las fechas de cobro ya están definidas y se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI.

Cuánto aumentan las PNC de ANSES en abril 2026

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ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

El aumento del 2,9% responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones de forma mensual en base al Índice de Precios al Consumidor.

Con este ajuste, las PNC por invalidez y vejez pasan a ubicarse en torno a $304.255, mientras que las pensiones para madres de siete hijos alcanzan aproximadamente los $380.319.

Estos valores corresponden al haber mensual actualizado y reflejan la aplicación directa del índice inflacionario sobre las prestaciones.

Cuándo cobran las PNC de ANSES en abril según el DNI

El calendario de pagos de ANSES para las PNC comienza el 10 de abril de 2026 y se extiende hasta el 15 de abril, según la terminación del documento.

El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Desde el organismo indicaron que no es necesario solicitar turno previo para cobrar. El dinero se deposita en las cuentas habituales.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El mecanismo de actualización vigente toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Cada aumento mensual surge del índice registrado dos meses antes.

En este caso, el ajuste de abril se basa en el dato de febrero de 2026. Este sistema reemplazó a las fórmulas trimestrales anteriores y permite una actualización más frecuente.

El objetivo es acompañar la evolución de los precios, aunque el impacto real depende del comportamiento de la inflación en los meses siguientes.

Qué otras prestaciones de ANSES también aumentan en abril

El incremento no se limita a las PNC. También alcanza a jubilaciones y otros programas del sistema previsional.

La jubilación mínima se ubica en $380.319, mientras que la PUAM alcanza valores cercanos a los $304.255, en ambos casos sin considerar adicionales.

Todas estas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema, lo que mantiene una referencia común dentro del sistema.

Qué tener en cuenta para cobrar sin inconvenientes

Para evitar demoras o problemas en el cobro, ANSES recomienda:

  • Respetar la fecha asignada según DNI
  • Mantener actualizados los datos personales
  • Utilizar medios electrónicos cuando sea posible
  • Verificar la información en Mi ANSES

El organismo también realiza controles periódicos, por lo que cualquier inconsistencia en los datos puede afectar la acreditación del pago.

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