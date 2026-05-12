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AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

Se estableció el procedimiento para acceder a la asistencia económica destinada a las personas gestantes durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el monto unificado que supera los $141.000, detallando las condiciones necesarias para habilitar el pago de este beneficio.

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AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia de la Asignación por Embarazo (AUE) como un soporte fundamental dentro del esquema de protección social. Se informa que este beneficio, vinculado al universo de la AUH de ANSES, alcanza en mayo de 2026 un valor bruto de $141.286,40. El programa está diseñado para acompañar económicamente a las personas gestantes sin empleo formal, trabajadoras informales y empleadas domésticas.

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Este refuerzo que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social se otorga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. Se confirma que el objetivo es garantizar un ingreso mínimo que permita cubrir los controles médicos obligatorios y los gastos nutricionales básicos. La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca reducir la vulnerabilidad sanitaria de la madre y el futuro bebé mediante incentivos financieros directos.

Se establece que el esquema de las asignaciones de ANSES contempla variaciones según la zona geográfica. Para las provincias de la región patagónica y zonas desfavorables, el monto total se eleva a $183.672, reconociendo los mayores costos de vida en el sur argentino. De esta manera, el organismo previsional busca federalizar la ayuda económica y asegurar la equidad en el acceso a los derechos de la seguridad social en todo el país.

¿Cómo se desglosa el monto de $141.286 de la AUE?

Bono AUE ANSES mayo 2026
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AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un sistema de liquidación diferida para este beneficio. Las titulares perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que representa un cobro directo de $113.029 durante mayo. El 20% restante, equivalente a $28.257, queda retenido por el organismo como un fondo de garantía de salud.

Se establece que el acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social una vez que se acredita el cumplimiento de los controles prenatales y el nacimiento. Este mecanismo asegura que el beneficio de la AUE funcione como un incentivo para el seguimiento médico integral. Al finalizar el periodo de gestación, el sistema deriva automáticamente a la familia hacia la percepción de la AUH de ANSES.

¿Cuáles son las condiciones para cobrar el beneficio de embarazo?

Se confirma que para acceder a este extra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es requisito indispensable estar inscripta en el Programa SUMAR. Esta política de salud garantiza el acceso a vacunación y controles gratuitos. Además, se informa que la solicitante debe presentar el Formulario PS 2.67, debidamente firmado por un profesional de la salud que certifique las semanas de gestación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige ser argentina o naturalizada con DNI, y en caso de extranjeras, acreditar una residencia mínima de 3 años. No se debe contar con cobertura de obra social (salvo monotributo social o servicio doméstico). El cumplimiento de estas condiciones es vital para que las asignaciones de ANSES lleguen efectivamente a los sectores con ingresos inferiores al salario mínimo.

¿Cuál es el calendario de cobro por DNI en mayo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició los pagos de esta línea el lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0: 11/5

  • DNI terminados en 1: 12/5

  • DNI terminados en 2: 13/5

  • DNI terminados en 3: 14/5

  • DNI terminados en 4: 15/5

  • DNI terminados en 5: 18/5

  • DNI terminados en 6: 19/5

  • DNI terminados en 7: 20/5

  • DNI terminados en 8: 21/5

  • DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo verificar el estado del trámite en Mi ANSES?

Se informa que las beneficiarias pueden chequear si su formulario fue aprobado ingresando con su CUIL al portal oficial de la entidad previsional.

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