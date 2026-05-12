AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un sistema de liquidación diferida para este beneficio. Las titulares perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que representa un cobro directo de $113.029 durante mayo. El 20% restante, equivalente a $28.257, queda retenido por el organismo como un fondo de garantía de salud.

Se establece que el acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social una vez que se acredita el cumplimiento de los controles prenatales y el nacimiento. Este mecanismo asegura que el beneficio de la AUE funcione como un incentivo para el seguimiento médico integral. Al finalizar el periodo de gestación, el sistema deriva automáticamente a la familia hacia la percepción de la AUH de ANSES.

¿Cuáles son las condiciones para cobrar el beneficio de embarazo?

Se confirma que para acceder a este extra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es requisito indispensable estar inscripta en el Programa SUMAR. Esta política de salud garantiza el acceso a vacunación y controles gratuitos. Además, se informa que la solicitante debe presentar el Formulario PS 2.67, debidamente firmado por un profesional de la salud que certifique las semanas de gestación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige ser argentina o naturalizada con DNI, y en caso de extranjeras, acreditar una residencia mínima de 3 años. No se debe contar con cobertura de obra social (salvo monotributo social o servicio doméstico). El cumplimiento de estas condiciones es vital para que las asignaciones de ANSES lleguen efectivamente a los sectores con ingresos inferiores al salario mínimo.

¿Cuál es el calendario de cobro por DNI en mayo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició los pagos de esta línea el lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema:

DNI terminados en 0: 11/5

DNI terminados en 1: 12/5

DNI terminados en 2: 13/5

DNI terminados en 3: 14/5

DNI terminados en 4: 15/5

DNI terminados en 5: 18/5

DNI terminados en 6: 19/5

DNI terminados en 7: 20/5

DNI terminados en 8: 21/5

DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo verificar el estado del trámite en Mi ANSES?

Se informa que las beneficiarias pueden chequear si su formulario fue aprobado ingresando con su CUIL al portal oficial de la entidad previsional.