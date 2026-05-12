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La hiriente respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por criticar los premios Martín Fierro: "Que siga..."

En medio de una nueva controversia de los premios Martín Fierro, el presidente de Aptra Luis Ventura arremetió con todo contra Flor Peña luego de su cuestionamiento por dejar afuera a Marley en el rubro de conducción masculina.

12 may 2026, 15:05
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La hiriente respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por criticar los premios Martín Fierro: Que siga...
La hiriente respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por criticar los premios Martín Fierro: Que siga...

La hiriente respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por criticar los premios Martín Fierro: "Que siga..."

Es sabido que es imposible conformar a todos en cualquier entrega de premios. Y la de los Martín Fierro, desde hace años genera todo tipo de controversias en la televisión argentina, donde Luis Ventura en su calidad de presidente de APTRA no deja de responderle a todos los detractores, que paradójicamente se desviven en halagos cuando les toca alzar una estatuilla.

En este contexto, ni bien se conocieron las ternas de la próxima fiesta del 18 de mayo donde la entidad periodística distinguirá lo mejor de la televisión abierta en su temporada 2025, la actriz Florencia Peña no dudó en criticar la terna de conducción masculina en la que participan Darío Barassi, Iván de Pineda, Guido Kaczka, Santiago del Moro y Nicolás Occhiato; en la que no entró Alejandro "Marley" Wiebe, quien es uno de los históricos conductores de los programas de entretenimiento de Telefe. Lo cierto es que Ventura salió a responderle con los tapones de punta, y Peña estalló furiosa.

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Con el argumento de que en en la misma terna, pero femenina, son 7 las conductoras que compiten por el premio, Florencia expresó su disconformidad sobre la ausencia de su amigo y actual compañero de streaming en El show de la tarde (Luzu TV). En tanto, más allá de eso, la actriz subió la apuesta y disparó directa contra Santiago del Moro. Según ella, el conductor de Gran Hermano siempre está nominado, y muchas veces termina ganando. Así como también deslizó que éste último tiene cierto encono contra su amigo, y que lo ningunea cada vez que puede.

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Así las cosas, con la polémica instalada, desde Intrusos (América TV) analizaron el tema y repasaron la tremenda respuesta de Ventura a las críticas de Florencia en una nota del ciclo colega SQP (América TV). Lo cierto es que mientras el cronista entrevistaba a Marcela Tauro justamente sobre las controversias del premio más importante de la industria de la televisión, pasó por allí el periodista.

Fue así que Tauro no dudó en preguntarle a lo lejos por las declaraciones de la actriz. "¿Por qué no nominaste a Marley? Florencia Peña dijo que es un desastre Aptra, que es el peor año de la televisión y de los premios", quiso saber Marcela. Fue allí que el presidente de Aptra no dudó en responder visceralmente: "Opino lo mismo de ella... Que siga haciendo videos porno", desatando el profundo enojo de la actriz quien luego exigió públicamente un pedido de disculpas por parte del periodista. ¿Se las pedirá?

La explosiva respuesta de Luis Ventura a Flor Peña - captura Intrusos

Qué había dicho Marley sobre Santiago del Moro y los Martín Fierro

El comentario de Marley sobre Santiago del Moro y los premios Martín Fierro generó ruido y el conductor de Por el Mundo decidió profundizar en su postura. En lugar de retroceder, apuntó directamente contra Aptra y marcó diferencias con su colega de Telefe.

"Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales", lanzó. Y agregó: "La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa".

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Al hablar de Santiago del Moro, el tono se suavizó. Marley destacó a varios colegas: "A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar". Y aclaró que no existe enemistad: "Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon".

El origen de la polémica, según explicó, estuvo en Florencia Peña, quien había señalado que la categoría masculina de conducción era menos competitiva que la femenina. Marley lo retomó: "Ella siente que soy mejor que varios de los que están nominados".

Finalmente, cerró con una ironía que dejó huella: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".

santiago del moro marley

     

 

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