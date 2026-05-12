La hiriente respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por criticar los premios Martín Fierro: "Que siga..."

Así las cosas, con la polémica instalada, desde Intrusos (América TV) analizaron el tema y repasaron la tremenda respuesta de Ventura a las críticas de Florencia en una nota del ciclo colega SQP (América TV). Lo cierto es que mientras el cronista entrevistaba a Marcela Tauro justamente sobre las controversias del premio más importante de la industria de la televisión, pasó por allí el periodista.

Fue así que Tauro no dudó en preguntarle a lo lejos por las declaraciones de la actriz. "¿Por qué no nominaste a Marley? Florencia Peña dijo que es un desastre Aptra, que es el peor año de la televisión y de los premios", quiso saber Marcela. Fue allí que el presidente de Aptra no dudó en responder visceralmente: "Opino lo mismo de ella... Que siga haciendo videos porno", desatando el profundo enojo de la actriz quien luego exigió públicamente un pedido de disculpas por parte del periodista. ¿Se las pedirá?

La explosiva respuesta de Luis Ventura a Flor Peña - captura Intrusos

Qué había dicho Marley sobre Santiago del Moro y los Martín Fierro

El comentario de Marley sobre Santiago del Moro y los premios Martín Fierro generó ruido y el conductor de Por el Mundo decidió profundizar en su postura. En lugar de retroceder, apuntó directamente contra Aptra y marcó diferencias con su colega de Telefe.

"Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales", lanzó. Y agregó: "La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa".

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Al hablar de Santiago del Moro, el tono se suavizó. Marley destacó a varios colegas: "A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar". Y aclaró que no existe enemistad: "Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon".

El origen de la polémica, según explicó, estuvo en Florencia Peña, quien había señalado que la categoría masculina de conducción era menos competitiva que la femenina. Marley lo retomó: "Ella siente que soy mejor que varios de los que están nominados".

Finalmente, cerró con una ironía que dejó huella: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".