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ANSES actualizó dos beneficios clave de AUH: cuánto se cobra ahora con los nuevos montos

Con los nuevos incrementos confirmados por ANSES, los hogares con hijos tendrán un alivio extra frente al aumento de precios.

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ANSES actualizó dos beneficios clave de AUH: cuánto se cobra ahora con los nuevos montos

ANSES actualizó dos beneficios clave de AUH: cuánto se cobra ahora con los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en mayo dos beneficios clave que cobran millones de familias junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos asistencias que llegan con nuevos montos y refuerzan el ingreso mensual de los hogares con hijos.

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Las actualizaciones se aplican en paralelo al aumento mensual por movilidad y tendrán impacto directo en titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Uno de los incrementos más importantes corresponde a la Tarjeta Alimentar, que este mes recibió una suba del 38%. A eso se suma el aumento del Complemento Leche, que superó los $53.000 por hijo menor de tres años.

Cómo quedaron los montos de la Tarjeta Alimentar

Con la actualización oficializada para mayo, las familias que cobran AUH recibirán montos más altos según la cantidad de hijos a cargo.

Las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250, mientras que aquellas con dos hijos recibirán $113.299. En tanto, los hogares con tres hijos o más alcanzarán los $149.425.

El beneficio también alcanza a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas. Además, la acreditación se realiza automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES y no requiere inscripción previa.

Complemento Leche: el extra que supera los $53.000

En paralelo, ANSES actualizó el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia destinada a acompañar la alimentación de niños pequeños y personas gestantes.

Desde mayo de 2026, el monto asciende a $53.290 por cada hijo menor de tres años. El beneficio está dirigido a titulares de AUH con hijos pequeños y a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.

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SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y extras

Con los nuevos valores, una familia con un hijo menor de tres años puede superar ampliamente los $200.000 mensuales sumando AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

En los casos donde ANSES aplica la retención del 20% sobre la AUH, el ingreso aproximado queda conformado por $85.204 de AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $53.290 del Complemento Leche. De esta manera, el total mensual ronda los $210.744.

Si se toma el monto completo de la AUH, sin considerar la retención que luego se recupera mediante la presentación de la Libreta AUH, el haber asciende a $106.505. Sumando los otros beneficios, el ingreso total puede alcanzar los $232.045.

Calendario de pagos AUH de mayo 2026

El calendario de pagos de mayo ya fue confirmado por Administración Nacional de la Seguridad Social y mantiene el esquema habitual según terminación de DNI.

Los titulares con documentos finalizados en 0 cobran el 11 de mayo; terminados en 1, el 12; en 2, el 13; en 3, el 14; en 4, el 15; en 5, el 18; en 6, el 19; en 7, el 20; en 8, el 21; y en 9, el 22 de mayo.

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