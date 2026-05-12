ANSES actualizó dos beneficios clave de AUH: cuánto se cobra ahora con los nuevos montos

Las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250, mientras que aquellas con dos hijos recibirán $113.299. En tanto, los hogares con tres hijos o más alcanzarán los $149.425.

El beneficio también alcanza a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas. Además, la acreditación se realiza automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES y no requiere inscripción previa.

Complemento Leche: el extra que supera los $53.000

En paralelo, ANSES actualizó el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia destinada a acompañar la alimentación de niños pequeños y personas gestantes.

Desde mayo de 2026, el monto asciende a $53.290 por cada hijo menor de tres años. El beneficio está dirigido a titulares de AUH con hijos pequeños y a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.

ANSES AUH SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

Cuánto puede cobrar una familia con AUH y extras

Con los nuevos valores, una familia con un hijo menor de tres años puede superar ampliamente los $200.000 mensuales sumando AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

En los casos donde ANSES aplica la retención del 20% sobre la AUH, el ingreso aproximado queda conformado por $85.204 de AUH, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $53.290 del Complemento Leche. De esta manera, el total mensual ronda los $210.744.

Si se toma el monto completo de la AUH, sin considerar la retención que luego se recupera mediante la presentación de la Libreta AUH, el haber asciende a $106.505. Sumando los otros beneficios, el ingreso total puede alcanzar los $232.045.

Calendario de pagos AUH de mayo 2026

El calendario de pagos de mayo ya fue confirmado por Administración Nacional de la Seguridad Social y mantiene el esquema habitual según terminación de DNI.

Los titulares con documentos finalizados en 0 cobran el 11 de mayo; terminados en 1, el 12; en 2, el 13; en 3, el 14; en 4, el 15; en 5, el 18; en 6, el 19; en 7, el 20; en 8, el 21; y en 9, el 22 de mayo.