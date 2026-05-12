ANSES: cuánto cobran los pensionados en mayo con el refuerzo de $70.000

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber base de $275.221,87. Con el refuerzo adicional otorgado por el Gobierno, el ingreso final alcanzará los $345.221,87.

ANSES_jubilados

Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES

El bono fue oficializado mediante el Decreto 292/2026 y se pagará junto con los haberes habituales de mayo.

El refuerzo completo de $70.000 estará destinado a jubilados que cobran la mínima, titulares de la PUAM, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y personas incluidas en regímenes especiales administrados por ANSES.

En tanto, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno nacional.

Los jubilados que cobran haberes máximos quedarán excluidos del beneficio extraordinario.

Calendario de pagos para pensionados en mayo

ANSES también confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados durante mayo de 2026.

Los beneficiarios con haberes mínimos cobrarán según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 perciben sus haberes el 11 de mayo; terminados en 1, el 12; en 2, el 13; en 3, el 14; en 4, el 15; en 5, el 18; en 6, el 19; en 7, el 20; y en 8 y 9, el 21 de mayo.

En el caso de jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, el cronograma comenzará el 22 de mayo para DNI terminados en 0 y 1. Luego continuará el 26 de mayo para terminaciones 2 y 3; el 27 para 4 y 5; el 28 para 6 y 7; y el 29 de mayo para documentos finalizados en 8 y 9.

Los pagos serán depositados automáticamente en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.