ANSES aplicará un aumento a la AUH desde diciembre 2025: de cuánto es

Valores establecidos para Zona Austral

En los territorios incluidos dentro del régimen Austral, los importes se establecen en $159.178 para AUH y $414.644,80 para AUH por discapacidad, resultando pagos mensuales de $127.342,40 y $331.715,80 tras aplicar la retención del 20 por ciento.

Asignación por Embarazo y beneficios complementarios

La AUE queda actualizada a $122.467, con un pago mensual de $97.974, manteniendo el mismo sistema de cobro e inclusión que AUH. El beneficio continúa dirigido a embarazadas sin cobertura laboral desde la semana 12.

Tarjeta Alimentar conserva sus montos vigentes: $52.250, $81.936 y $108.062, según cantidad de hijos habilitados, con depósito automático y sin requerimiento de gestionar la liquidación.