Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES aplicará un aumento a la AUH desde diciembre 2025: de cuánto es

A partir de diciembre, ANSES volverá a actualizar los valores de AUH y AUE mediante el ajuste aplicado por movilidad, calculado según la variación del IPC. El incremento abarca distintos tipos de asignaciones y se complementa con las retenciones habituales y los pagos adicionales vigentes.

Los importes correspondientes a la AUH y AUE recibirán un incremento automático basado en la fórmula de movilidad que se ajusta por inflación, tomando como referencia la medición oficial de dos meses previos. Con esta actualización, los beneficiarios percibirán nuevos montos brutos y netos incluyendo los conceptos retenidos.

Aumento, bono y aguinaldo: ANSES confirma cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en diciembre

La medida se hará efectiva con el calendario de pagos de diciembre 2025 y se aplicará sin necesidad de trámite adicional. También se verán alcanzados los valores para asignaciones por discapacidad y los adicionales regionales establecidos por Zona Austral.

Montos actualizados para AUH

AUH_ANSES
Con la actualización del mes de diciembre, la AUH queda fijada en $122.467 como monto total. El pago efectivo mensual corresponde al 80%, lo que ubica la acreditación en $97.974, manteniendo el 20% retenido que se libera tras entregar la Libreta en los plazos correspondientes.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total se ubica en $398.697, con un pago directo de $318.957,60 y una retención de $79.739,40.

Valores establecidos para Zona Austral

En los territorios incluidos dentro del régimen Austral, los importes se establecen en $159.178 para AUH y $414.644,80 para AUH por discapacidad, resultando pagos mensuales de $127.342,40 y $331.715,80 tras aplicar la retención del 20 por ciento.

Asignación por Embarazo y beneficios complementarios

La AUE queda actualizada a $122.467, con un pago mensual de $97.974, manteniendo el mismo sistema de cobro e inclusión que AUH. El beneficio continúa dirigido a embarazadas sin cobertura laboral desde la semana 12.

Tarjeta Alimentar conserva sus montos vigentes: $52.250, $81.936 y $108.062, según cantidad de hijos habilitados, con depósito automático y sin requerimiento de gestionar la liquidación.

