Aumento, bono y aguinaldo: ANSES confirma cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en diciembre

Dicha suba se aplica en el marco de la fórmula de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que ajusta los haberes según la inflación para evitar desfasajes frente a la suba de precios.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre

Con el aumento, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $340.746,35. A esto se suman el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $170.373,18, por lo que el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará:

Haber mínimo: $340.746,35

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

Total final: $581.119,53

En el extremo opuesto, la jubilación máxima subirá de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, un incremento de $51.551,04. Sumando el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total del mes llega a $3.439.350,58.

ANSES_pago

PUAM y Pensiones No Contributivas: montos actualizados

El incremento también se aplica sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Así, en diciembre quedará en $272.597,08, más el bono de $70.000 y el aguinaldo de $136.298,54. El total mensual será de $478.895,62.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber se ubicará en $238.522,44. Con el bono y el medio aguinaldo, el total asciende a $427.783,67.

Las PNC para madres de siete hijos, que equivalen al haber mínimo, cobrarán también $581.119,53. En estos casos, podrá sumarse además el monto mensual de la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.

AUH en diciembre: cuánto se cobra con el aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá el aumento del 2,3%. El monto mensual pasará de $119.691 a $122.444 por cada hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del haber y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto total: $122.444

En mano (80%): $97.955,20

Retenido (20%): $24.488,80

En el caso de AUH por discapacidad, el monto llegará a $398.697, con un pago directo de $318.957,60.

AUH Zona Austral: montos más altos

En las provincias con adicional por zona -Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa- los valores aumentan:

AUH Zona Austral: $159.178 por hijo

Por hijo con discapacidad: $414.644,80

Pago en mano: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente

SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados

El aumento también alcanza al sistema de Asignaciones Familiares (SUAF). En el primer rango:

Asignación por hijo: $61.228

Asignación por hijo con discapacidad: $199.355

Además, otros montos quedaron de la siguiente manera:

Nacimiento: $71.368

Adopción: $426.710

Matrimonio: $106.950

Se actualizaron también los topes de ingreso familiar, permitiendo que más trabajadores accedan a SUAF:

Tope individual: $2.510.042

Tope familiar: $5.020.084

Fechas de pago del aumento, el bono y el aguinaldo

Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzarán a pagarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.

Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados con haberes mínimos .

Luego seguirá el calendario de PUAM y PNC .

AUH, SUAF y el resto de las prestaciones se liquidarán a lo largo de la misma semana en el cronograma habitual.

El calendario completo se publicará en los primeros días de diciembre en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.

Cómo consultar el monto exacto a cobrar

Los beneficiarios podrán verificar sus haberes actualizados a través de:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

App Mi ANSES (Android y iOS)

Línea 130

Oficinas de ANSES con turno previo

Desde estas plataformas también podrán descargar recibos digitales y corroborar si les corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono extraordinario o complementos adicionales.