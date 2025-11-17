Aumento, bono y aguinaldo: ANSES confirma cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en diciembre
Con el aumento basado en la inflación de septiembre, un bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo, ANSES cerrará diciembre con una mejora para jubilados, pensionados, AUH, SUAF.
ANSES cerrará diciembre con una recomposición generalizada de ingresos que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y sociales. La mejora combina tres factores: un aumento del 2,3% basado en la inflación de septiembre, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000, lo que permitirá que millones de beneficiarios cierren el año con montos récord.
La actualización responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informada por el INDEC y se aplicará de manera automática sobre jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y demás prestaciones. Según datos oficiales, alcanzará a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a cerca de 5 millones de familias que perciben asignaciones.
Los aumentos comenzarán a liquidarse desde el 9 de diciembre, siguiendo el calendario habitual de pagos según terminación de DNI.
Aumento del 2,3%: así impacta en cada prestación
El incremento de diciembre será del 2,3%, alineado con la inflación de septiembre. Si bien supera el 2,2% que registró el IPC porteño, queda levemente por debajo de algunas estimaciones del Banco Central.
Dicha suba se aplica en el marco de la fórmula de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que ajusta los haberes según la inflación para evitar desfasajes frente a la suba de precios.
Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre
Con el aumento, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $340.746,35. A esto se suman el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $170.373,18, por lo que el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará:
Haber mínimo: $340.746,35
Bono: $70.000
Medio aguinaldo: $170.373,18
Total final:$581.119,53
En el extremo opuesto, la jubilación máxima subirá de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, un incremento de $51.551,04. Sumando el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total del mes llega a $3.439.350,58.
PUAM y Pensiones No Contributivas: montos actualizados
El incremento también se aplica sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Así, en diciembre quedará en $272.597,08, más el bono de $70.000 y el aguinaldo de $136.298,54. El total mensual será de $478.895,62.
En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el haber se ubicará en $238.522,44. Con el bono y el medio aguinaldo, el total asciende a $427.783,67.
Las PNC para madres de siete hijos, que equivalen al haber mínimo, cobrarán también $581.119,53. En estos casos, podrá sumarse además el monto mensual de la Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano.
AUH en diciembre: cuánto se cobra con el aumento
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá el aumento del 2,3%. El monto mensual pasará de $119.691 a $122.444 por cada hijo.
Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del haber y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
Monto total: $122.444
En mano (80%): $97.955,20
Retenido (20%): $24.488,80
En el caso de AUH por discapacidad, el monto llegará a $398.697, con un pago directo de $318.957,60.
AUH Zona Austral: montos más altos
En las provincias con adicional por zona -Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de Chubut, Neuquén y La Pampa- los valores aumentan:
AUH Zona Austral: $159.178 por hijo
Por hijo con discapacidad: $414.644,80
Pago en mano: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente
SUAF: cuánto cobran los trabajadores registrados
El aumento también alcanza al sistema de Asignaciones Familiares (SUAF). En el primer rango:
Asignación por hijo: $61.228
Asignación por hijo con discapacidad: $199.355
Además, otros montos quedaron de la siguiente manera:
Nacimiento: $71.368
Adopción: $426.710
Matrimonio: $106.950
Se actualizaron también los topes de ingreso familiar, permitiendo que más trabajadores accedan a SUAF:
Tope individual: $2.510.042
Tope familiar: $5.020.084
Fechas de pago del aumento, el bono y el aguinaldo
Los tres conceptos -aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo- comenzarán a pagarse desde el 9 de diciembre, según terminación de DNI.
Los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados con haberes mínimos.
Luego seguirá el calendario de PUAM y PNC.
AUH, SUAF y el resto de las prestaciones se liquidarán a lo largo de la misma semana en el cronograma habitual.
El calendario completo se publicará en los primeros días de diciembre en Mi ANSES y en el sitio oficial del organismo.
Cómo consultar el monto exacto a cobrar
Los beneficiarios podrán verificar sus haberes actualizados a través de:
Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
App Mi ANSES (Android y iOS)
Línea 130
Oficinas de ANSES con turno previo
Desde estas plataformas también podrán descargar recibos digitales y corroborar si les corresponde la Tarjeta Alimentar, el bono extraordinario o complementos adicionales.