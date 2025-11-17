ANSES define nuevos montos para AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

Por su parte, Tarjeta Alimentar continúa bajo administración del Ministerio de Capital Humano con acreditación conjunta. Los valores vigentes durante noviembre, aún aplicables en proyección analítica, son $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más.

¿Cómo queda el ingreso total mensual según cantidad de hijos?

Según los valores actuales, el combo mensual estimado AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche puede ubicarse de la siguiente manera:

Familia con un hijo : alrededor de $190.000 mensuales

Familia con dos hijos : alrededor de $315.000 mensuales

Familia con tres hijos o más: más de $437.000 mensuales

Estos importes integran acreditaciones automáticas, siempre dependiendo de edad, cantidad de hijos registrados y beneficios complementarios vigentes.

¿Qué incluye el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El complemento forma parte de la política de acompañamiento alimentario para la primera infancia. El monto es de $42.162 por cada hijo menor de tres años, con acreditación automática junto a AUH. Su objetivo operativo es garantizar nutrición mínima y refuerzo sanitario en edades tempranas.

¿Cuándo paga ANSES AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

El organismo publicará el calendario oficial de pagos de diciembre 2025 en los próximos días. La secuencia mantendrá la estructura habitual, con acreditaciones durante la segunda semana del mes y orden según terminación de DNI. Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria que AUH sin necesidad de trámite, solicitud o activación adicional.