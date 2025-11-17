En vivo Radio La Red
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES define nuevos montos para AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

ANSES prepara un esquema especial para AUH y Tarjeta Alimentar con refuerzos programados para diciembre, en un contexto de actualización de importes y asistencia alimentaria. La combinación de beneficios generará un monto mensual superior al habitual para hogares con hijos menores.

ANSES confirma que en diciembre los montos de AUH y Tarjeta Alimentar impactarán de forma combinada, lo que dará lugar a una acreditación mensual más elevada destinada a familias con hijos a cargo. La medida se acompaña de actualización de valores según inflación de octubre y refuerzos vigentes incluidos dentro del calendario del organismo.

AUH y Tarjeta Alimentar mantienen acreditación automática y sin trámite adicional, con pagos programados siguiendo la terminación de DNI y depósito bancario habitual. Además, algunas familias podrán sumar el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que otorga un monto específico por cada hijo menor de tres años.

Los importes combinados permitirán alcanzar cifras mensuales superiores para hogares con uno o más hijos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y tengan acreditación activa en el sistema ANSES.

¿Cuánto se puede cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
El monto establecido para AUH es de $119.714,29 por cada hijo, con carácter universal y sujeto a control de Libreta. ANSES abona el 80 por ciento mensual equivalente a $95.752,80, mientras que el 20 por ciento retenido, $23.961,49, se libera tras la presentación anual correspondiente.

Por su parte, Tarjeta Alimentar continúa bajo administración del Ministerio de Capital Humano con acreditación conjunta. Los valores vigentes durante noviembre, aún aplicables en proyección analítica, son $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más.

¿Cómo queda el ingreso total mensual según cantidad de hijos?

Según los valores actuales, el combo mensual estimado AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche puede ubicarse de la siguiente manera:

  • Familia con un hijo: alrededor de $190.000 mensuales

  • Familia con dos hijos: alrededor de $315.000 mensuales

  • Familia con tres hijos o más: más de $437.000 mensuales

Estos importes integran acreditaciones automáticas, siempre dependiendo de edad, cantidad de hijos registrados y beneficios complementarios vigentes.

¿Qué incluye el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El complemento forma parte de la política de acompañamiento alimentario para la primera infancia. El monto es de $42.162 por cada hijo menor de tres años, con acreditación automática junto a AUH. Su objetivo operativo es garantizar nutrición mínima y refuerzo sanitario en edades tempranas.

¿Cuándo paga ANSES AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

El organismo publicará el calendario oficial de pagos de diciembre 2025 en los próximos días. La secuencia mantendrá la estructura habitual, con acreditaciones durante la segunda semana del mes y orden según terminación de DNI. Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria que AUH sin necesidad de trámite, solicitud o activación adicional.

