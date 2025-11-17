ANSES confirma aumento, aguinaldo y refuerzo para JUBILADOS para DICIEMBRE

Con esta actualización, el haber mínimo pasa de $333.150 a $340.812, sin incluir bono de refuerzo. En caso de mantenerse el adicional mensual de $70.000, el ingreso total asciende a $410.812. Para titulares del haber máximo, el monto se eleva de $2.154.737,06 a $2.204.295. La variación impacta también en asignaciones como AUH y AUE.

Aguinaldo previsto para diciembre: cálculo y monto estimado

El pago del Sueldo Anual Complementario se liquida sobre el 50% del haber más alto percibido entre julio y diciembre. Los beneficiarios que cobren el haber mínimo recibirán un aguinaldo aproximado de $170.091, totalizando ingresos que superan $580.000 sumando aumento, refuerzo y medio aguinaldo.

Para quienes perciben el haber máximo, el valor estimado del SAC asciende a $1.102.147, adicional al sueldo actualizado. El pago se liquidará dentro del mismo calendario establecido para jubilaciones y pensiones.

Calendario de pagos confirmado por ANSES para diciembre

Los pagos se acreditarán desde el 9 de diciembre de 2025, según terminación de DNI y tipo de prestación, manteniendo modalidad bancaria habitual y fechas progresivas.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 09/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12

Jubilaciones mínimas (SIPA)

DNI 0: 09/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12

Jubilaciones superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12

Cómo se calcula el refuerzo económico mensual

El adicional se mantiene como prestación no incorporada al haber permanente y alcanza a beneficiarios con ingresos mínimos. Su continuidad se evalúa mes a mes y su valor vigente para diciembre se estima en $70.000.