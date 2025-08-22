ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la sección “Hijas e hijos” y luego a “Tarjeta Alimentar” .

Verificar que los datos de los hijos y del titular estén correctos.

En caso de no figurar el beneficio, iniciar un reclamo en Atención Virtual.

Una vez validado, el monto se acredita en la misma cuenta en la que se cobra la AUH. Además, bancos y billeteras digitales permiten usar el saldo directamente desde el celular, sin esperar la tarjeta física.

¿Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

En septiembre, los montos combinados de AUH más Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo: $144.301,78

Familia con 2 hijos: $266.039,56

Familia con 3 hijos o más: $384.217,34

A esto se suman beneficios complementarios como el Plan 1000 Días, con un pago mensual de $42.162 por hijo menor de 3 años, y el pago único por adopción de $401.074 para AUH y SUAF, que debe solicitarse con resolución judicial y DNI en Mi ANSES o de manera presencial.

Claves finales para no perder el beneficio

El extra de $80.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar.

Se acredita de forma automática junto con la AUH .

No requiere inscripción, pero sí datos actualizados en ANSES.

Solo puede usarse para compra de alimentos y productos básicos.

De esta manera, ANSES refuerza la asistencia a familias con AUH, que en septiembre 2025 podrán superar los $380.000 mensuales al combinar la asignación con la Tarjeta Alimentar y otros programas asociados.