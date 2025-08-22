En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

ANSES confirmó beneficios clave para AUH en septiembre 2025. Con un extra de hasta $80.000 y refuerzos que superan los $100.000, millones de familias pueden aumentar sus ingresos. Enterate cómo acceder y qué trámites no dejar pasar.

ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

La AUH de ANSES en septiembre 2025 llega con novedades importantes: un extra de $80.000 que se suma al pago habitual y que impacta directamente en los ingresos de millones de familias. El organismo previsional ya adelantó que este refuerzo se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

Leé también Jubilados ANSES: el nuevo PROGRAMA DE DESCUENTOS y el AUMENTO
ANSES confirmó novedades para jubilados desde septiembre 2025. Habrá aumentos, bonos y un programa de beneficios en comercios que promete impacto directo en los bolsillos. 

Además de la AUH, el beneficio incluye la Tarjeta Alimentar, que en este mes otorga montos que van desde $52.250 hasta $108.062, según la cantidad de hijos. Al combinar ambos pagos, los hogares pueden alcanzar cifras que superan los $380.000 mensuales.

Lo más destacado es que este refuerzo no requiere inscripción previa. ANSES lo acredita de forma automática a titulares de AUH, siempre que tengan sus datos actualizados en el sistema. Sin embargo, existen pasos clave para activar la Tarjeta Alimentar desde el celular y no perder el acceso al beneficio.

¿Cómo activar la Tarjeta Alimentar desde el celular?

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar
ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

ANSES: AUH cobra extra de $80.000 y supera los $380.000 en septiembre

Para comenzar a usar el saldo de la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios deben realizar una verificación en Mi ANSES. El trámite es rápido y puede completarse en pocos pasos:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder a la sección “Hijas e hijos” y luego a “Tarjeta Alimentar”.

  • Verificar que los datos de los hijos y del titular estén correctos.

  • En caso de no figurar el beneficio, iniciar un reclamo en Atención Virtual.

Una vez validado, el monto se acredita en la misma cuenta en la que se cobra la AUH. Además, bancos y billeteras digitales permiten usar el saldo directamente desde el celular, sin esperar la tarjeta física.

¿Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

En septiembre, los montos combinados de AUH más Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera:

  • Familia con 1 hijo: $144.301,78

  • Familia con 2 hijos: $266.039,56

  • Familia con 3 hijos o más: $384.217,34

A esto se suman beneficios complementarios como el Plan 1000 Días, con un pago mensual de $42.162 por hijo menor de 3 años, y el pago único por adopción de $401.074 para AUH y SUAF, que debe solicitarse con resolución judicial y DNI en Mi ANSES o de manera presencial.

Claves finales para no perder el beneficio

  • El extra de $80.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar.

  • Se acredita de forma automática junto con la AUH.

  • No requiere inscripción, pero sí datos actualizados en ANSES.

  • Solo puede usarse para compra de alimentos y productos básicos.

De esta manera, ANSES refuerza la asistencia a familias con AUH, que en septiembre 2025 podrán superar los $380.000 mensuales al combinar la asignación con la Tarjeta Alimentar y otros programas asociados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Septiembre
Notas relacionadas
ANSES: lo que recibirán AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025
ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025
CONFIRMADO por ANSES: el bono de $80.000 para AUH que se activa desde el celular

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar