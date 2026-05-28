SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

Se establece que el importe que transfiere la Administración Nacional de la Seguridad Social varía de manera proporcional según el rango socioeconómico del grupo familiar. Para las provincias encuadradas en zonas desfavorables o la región patagónica, el sistema SUAF de ANSES contempla coeficientes diferenciales que elevan de forma directa el saldo neto de bolsillo para compensar los costos regionales.

¿Qué sucede con los topes de ingresos del salario familiar?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social elevará las bandas salariales máximas individuales y colectivas para el próximo periodo mensual. Esta adecuación técnica del SUAF de ANSES evita que los incrementos nominales de sueldo acordados en paritarias laborales provoquen la exclusión de los empleados del derecho al cobro por hijo.

Se informa que si el titular mantiene actualizados sus vínculos filiales en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el reajuste mensual se reflejará sin gestiones presenciales adicionales en la misma cuenta sueldo donde percibe sus haberes. Las familias pueden verificar su categoría prestacional ingresando con su clave de seguridad social al portal web del organismo.

¿Qué canales permanecen activos para constatar las liquidaciones?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo virtual es la vía idónea para constatar eventuales cambios en las fechas de liquidación. El portal previsional actualiza los estados del padrón de forma automatizada cada mes.

Calendario de acreditación: fechas de cobro del SUAF de ANSES en junio de 2026

Se establece que el cronograma para el cobro de las asignaciones familiares se desplegará de forma simultánea con el calendario de las jubilaciones de menor cuantía: