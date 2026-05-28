En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
SUAF
ANSES
datos clave

SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

Se confirmó el impacto del reajuste mensual por movilidad sobre las asignaciones destinadas a los trabajadores registrados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento derivado de los indicadores de precios, reconfigurando los tramos del sistema SUAF.

Banner Seguinos en google DESK
SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir del próximo ciclo de pagos. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC, se informa que las asignaciones por hijo de los empleados en relación de dependencia y monotributistas recibirán una actualización nominal directa.

Leé también AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento
AUH y SUAF de ANSES en junio: confirman los montos por hijo con el nuevo aumento

El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social procesará las liquidaciones de manera automática basándose en las declaraciones de aportes. Se confirma que el incremento de las asignaciones familiares busca sostener el valor real de la cobertura frente al costo de vida actual, actualizando de forma paralela los límites de ingresos máximos que rigen para el acceso al beneficio previsional.

¿Cómo quedan los montos del SUAF de ANSES en junio de 2026?

AUH ANSES familia bebé
SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

SUAF de ANSES en junio: oficializan los nuevos montos y las escalas del salario familiar

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares en $72.487,93. Este monto bruto se aplica para el universo de trabajadores registrados cuyos salarios totales no superen los techos de facturación y remuneración previstos por el organismo previsional.

Se establece que el importe que transfiere la Administración Nacional de la Seguridad Social varía de manera proporcional según el rango socioeconómico del grupo familiar. Para las provincias encuadradas en zonas desfavorables o la región patagónica, el sistema SUAF de ANSES contempla coeficientes diferenciales que elevan de forma directa el saldo neto de bolsillo para compensar los costos regionales.

¿Qué sucede con los topes de ingresos del salario familiar?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social elevará las bandas salariales máximas individuales y colectivas para el próximo periodo mensual. Esta adecuación técnica del SUAF de ANSES evita que los incrementos nominales de sueldo acordados en paritarias laborales provoquen la exclusión de los empleados del derecho al cobro por hijo.

Se informa que si el titular mantiene actualizados sus vínculos filiales en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el reajuste mensual se reflejará sin gestiones presenciales adicionales en la misma cuenta sueldo donde percibe sus haberes. Las familias pueden verificar su categoría prestacional ingresando con su clave de seguridad social al portal web del organismo.

¿Qué canales permanecen activos para constatar las liquidaciones?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo virtual es la vía idónea para constatar eventuales cambios en las fechas de liquidación. El portal previsional actualiza los estados del padrón de forma automatizada cada mes.

Calendario de acreditación: fechas de cobro del SUAF de ANSES en junio de 2026

Se establece que el cronograma para el cobro de las asignaciones familiares se desplegará de forma simultánea con el calendario de las jubilaciones de menor cuantía:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUAF ANSES Junio
Notas relacionadas
Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes
Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro
Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar