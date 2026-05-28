Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

Se establece que al unificarse los conceptos, los adultos mayores que cobran la mínima percibirán un ingreso bruto consolidado de $675.094,94 en su fecha de pago asignada. Este valor total resulta de la suma del haber previsional mensual ajustado, el medio aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

¿Cómo se realiza el pago del aguinaldo para evitar demoras?

Se confirma que el organismo previsional transferirá los recursos en una sola transacción unificada para agilizar la operatoria en las sucursales bancarias y reducir las filas físicas en los cajeros automáticos de todo el país. Los beneficiarios contarán con los fondos acreditados desde las 00:00 del día fijado por el cronograma para efectuar extracciones en efectivo o realizar consumos comerciales con tarjeta de débito.

Se establece que el medio aguinaldo que abona la entidad se encuentra alcanzado por los descuentos ordinarios de la obra social, pero queda exento de los límites impositivos y topes que condicionan la entrega de las sumas fijas de emergencia. Los jubilados pueden monitorear el desglose detallado de los montos liquidados emitiendo el recibo digital de haberes directamente desde la aplicación móvil Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el medio aguinaldo en los haberes superiores?

Se informa que las categorías previsionales que superan el piso contributivo mínimo del sistema también accederán al cobro de la primera cuota del SAC, el cual se calcula aplicando el proporcional del 50% sobre el haber bruto máximo de su respectivo escalafón salarial.

Calendario previsional: fechas de cobro del medio aguinaldo en junio de 2026

Se establece que el esquema operativo se despliega según el último dígito del documento de identidad. Las jornadas de acreditación de haberes mínimos dispuestas por la entidad previsional son: