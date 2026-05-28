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Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

Se oficializó la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario destinado al sector pasivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que el medio aguinaldo se pagará en forma unificada junto con los haberes mensuales actualizados de junio de 2026.

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Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) despejó las dudas en torno al pago del primer aguinaldo del año para el universo previsional argentino. Se informa que la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) se acoplará de oficio a los depósitos regulares de las prestaciones, garantizando que los beneficiarios accedan al total de los fondos en su misma jornada de cobro bancaria según las terminaciones de documento.

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El cálculo que aplica la entidad previsional se ejecuta tomando como base la mayor remuneración mensual devengada durante el primer semestre del año. Se confirma que para los titulares que perciben las escalas básicas, este extra monetario funcionará como un soporte financiero de gran relevancia. De esta manera, el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES se procesará sin necesidad de trámites adicionales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el medio aguinaldo en junio?

calendario de pago jubilados mayo
Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los pr&oacute;ximos haberes

Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en los próximos haberes

Se informa que al fijarse la movilidad mensual en un 2,6% debido a la indexación inflacionaria de abril, el haber mínimo previsional se eleva a los $403.396,63. Este parámetro técnico es el que define que la cuota del aguinaldo de mitad de año para la escala inferior se sitúe exactamente en los $201.698,31 netos de ley.

Se establece que al unificarse los conceptos, los adultos mayores que cobran la mínima percibirán un ingreso bruto consolidado de $675.094,94 en su fecha de pago asignada. Este valor total resulta de la suma del haber previsional mensual ajustado, el medio aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

¿Cómo se realiza el pago del aguinaldo para evitar demoras?

Se confirma que el organismo previsional transferirá los recursos en una sola transacción unificada para agilizar la operatoria en las sucursales bancarias y reducir las filas físicas en los cajeros automáticos de todo el país. Los beneficiarios contarán con los fondos acreditados desde las 00:00 del día fijado por el cronograma para efectuar extracciones en efectivo o realizar consumos comerciales con tarjeta de débito.

Se establece que el medio aguinaldo que abona la entidad se encuentra alcanzado por los descuentos ordinarios de la obra social, pero queda exento de los límites impositivos y topes que condicionan la entrega de las sumas fijas de emergencia. Los jubilados pueden monitorear el desglose detallado de los montos liquidados emitiendo el recibo digital de haberes directamente desde la aplicación móvil Mi ANSES.

¿Qué ocurre con el medio aguinaldo en los haberes superiores?

Se informa que las categorías previsionales que superan el piso contributivo mínimo del sistema también accederán al cobro de la primera cuota del SAC, el cual se calcula aplicando el proporcional del 50% sobre el haber bruto máximo de su respectivo escalafón salarial.

Calendario previsional: fechas de cobro del medio aguinaldo en junio de 2026

Se establece que el esquema operativo se despliega según el último dígito del documento de identidad. Las jornadas de acreditación de haberes mínimos dispuestas por la entidad previsional son:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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