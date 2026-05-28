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Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

Se oficializó el cronograma operativo para la acreditación de las prestaciones sociales en todo el territorio nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó los días de pago de la AUH según la terminación del DNI, coordinando los depósitos bancarios.

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Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la planificación logística para efectuar las transferencias familiares correspondientes al sexto mes del año. Se informa que el calendario de pagos de la AUH se estructuró técnicamente de manera escalonada para ordenar el flujo de fondos en el clearing financiero y garantizar la disponibilidad de efectivo en las terminales automáticas de todo el país.

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El orden diseñado por el organismo previsional se despliega de forma paralela al cronograma de las jubilaciones de menor cuantía. Se confirma que las titulares de la Asignación Universal por Hijo contarán con sus haberes mensuales unificados con los programas de asistencia alimentaria complementaria, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de la asistencia estatal directa desde el primer día asignado.

¿Cómo impactan los feriados en el calendario de pagos de la AUH?

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Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

Se establece que el esquema operativo diseñado para la distribución de los fondos contempla un intervalo temporal promediando la mitad del mes. Esta interrupción en las jornadas de acreditación responde estrictamente a los días no laborables y feriados previstos en el calendario nacional, lo que obliga a desplazar los depósitos remotos hacia los días hábiles bancarios subsiguientes.

Se informa que las beneficiarias con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón deben considerar esta brecha al momento de planificar la economía del hogar. La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que las transacciones electrónicas, transferencias digitales y compras con tarjeta de débito permanecen operativas las 24 horas del día sin interrupciones por los baches del clearing bancario.

¿Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la entidad?

Se confirma que las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el 80% neto de la asignación incrementada por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 2,6% de inflación. A este valor base de la AUH de ANSES se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, subsidio que se transfiere en la misma fecha de cobro de forma automatizada.

Se informa que no se requiere realizar filas físicas en las sucursales bancarias ni gestiones de validación presencial en las delegaciones del organismo para percibir el aumento de junio de 2026. Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta de la seguridad social de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos de la seguridad social.

¿Cómo verificar la sucursal de cobro y la liquidación en forma remota?

Se establece que la consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de la AUH en junio de 2026

Se informa que las jornadas de depósito se organizaron según el último dígito del Documento Nacional de Identidad del titular. El esquema de las asignaciones sociales determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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