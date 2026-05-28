Calendario de pagos de AUH de ANSES: informan las fechas de cobro

Se informa que las beneficiarias con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón deben considerar esta brecha al momento de planificar la economía del hogar. La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que las transacciones electrónicas, transferencias digitales y compras con tarjeta de débito permanecen operativas las 24 horas del día sin interrupciones por los baches del clearing bancario.

¿Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la entidad?

Se confirma que las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el 80% neto de la asignación incrementada por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 2,6% de inflación. A este valor base de la AUH de ANSES se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, subsidio que se transfiere en la misma fecha de cobro de forma automatizada.

Se informa que no se requiere realizar filas físicas en las sucursales bancarias ni gestiones de validación presencial en las delegaciones del organismo para percibir el aumento de junio de 2026. Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta de la seguridad social de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos de la seguridad social.

¿Cómo verificar la sucursal de cobro y la liquidación en forma remota?

Se establece que la consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de la AUH en junio de 2026

Se informa que las jornadas de depósito se organizaron según el último dígito del Documento Nacional de Identidad del titular. El esquema de las asignaciones sociales determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas: