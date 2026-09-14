Aumento de AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: las escalas definitivas para octubre

Familias con 1 hijo o AUE: $72.250

Familias con 2 hijos: $113.299

Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿Por qué ANSES retiene el 20% del haber mensual de la AUH?

El organismo aplica una retención legal del 20% sobre la asignación mensual para incentivar los controles sanitarios y la continuidad escolar. La suma de $31.327 retenida cada mes durante 2026 se libera en un único pago acumulado cuando el beneficiario presenta la Libreta AUH con las vacunas y el certificado de alumno regular al día.

¿Cómo anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar con la AUH?

El otorgamiento de la Tarjeta Alimentar no requiere ningún trámite ni inscripción previa. La asignación del beneficio se realiza por cruce de datos automático entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano para todo titular de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Calendario de cobro de la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre