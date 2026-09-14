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Aumento de AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: las escalas definitivas para octubre

El Gobierno formalizó el reajuste mensual para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. En octubre, la prestación alcanzará los $156.634 brutos por menor, acreditando $125.307 directos de bolsillo y sumando el beneficio alimentario de forma automática.

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Aumento de AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: las escalas definitivas para octubre

Aumento de AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: las escalas definitivas para octubre

La ANSES hará efectivo un reajuste del 1,7% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del mes de octubre de 2026. La medida beneficia de forma directa a trabajadores informales y desempleados, articulando el beneficio con la acreditación automática de la Tarjeta Alimentar.

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El valor total bruto de la AUH quedará fijado en $156.634 por cada hijo. De ese total, los titulares perciben de manera mensual e inmediata el 80% de bolsillo ($125.307), mientras que el 20% restante ($31.327) se acumula para ser retenido hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal al cierre del ciclo lectivo.

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH en octubre por hijo?

El cobro directo varía según la cantidad de hijos a cargo, sumando la acreditación directa de la Tarjeta Alimentar según corresponda al grupo familiar:

  • Familia con 1 hijo: $125.307 (AUH neto) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $197.557

  • Familia con 2 hijos: $250.614 (AUH neto) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $363.913

  • Familia con 3 hijos: $375.921 (AUH neto) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $525.346

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¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre?

La prestación social mantiene los rangos de pago definidos según el nivel de vulnerabilidad y la cantidad de menores matriculados en el grupo familiar:

  • Familias con 1 hijo o AUE: $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿Por qué ANSES retiene el 20% del haber mensual de la AUH?

El organismo aplica una retención legal del 20% sobre la asignación mensual para incentivar los controles sanitarios y la continuidad escolar. La suma de $31.327 retenida cada mes durante 2026 se libera en un único pago acumulado cuando el beneficiario presenta la Libreta AUH con las vacunas y el certificado de alumno regular al día.

¿Cómo anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar con la AUH?

El otorgamiento de la Tarjeta Alimentar no requiere ningún trámite ni inscripción previa. La asignación del beneficio se realiza por cruce de datos automático entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano para todo titular de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Calendario de cobro de la AUH y Tarjeta Alimentar en octubre

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

En pocas palabras

  • Reajuste de haberes: La ANSES aplicó un aumento del 1,7% en la AUH y Tarjeta Alimentar para octubre.
  • Monto por hijo: La AUH neta es de $125.307, más la Tarjeta Alimentar que varía según la cantidad de hijos.
  • Retención del 20%: Se acumula para ser liberado al presentar la Libreta de Asignación Universal con controles al día.
Resumen generado por Thinkindot AI
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