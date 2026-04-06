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ANSES: Con aumento y bono confirmado, ¿cuánto cobran jubilados y AUH en abril 2026?

En el inicio de abril de 2026, el sistema previsional argentino vuelve a ocupar el centro de la escena. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en los haberes que impacta directamente en millones de beneficiarios en todo el país. La medida incluye un incremento del 2,90%, acompañado por la continuidad de un bono extraordinario, lo que redefine los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

ANSES: Con aumento y bono confirmado, ¿cuánto cobran jubilados y AUH en abril 2026?

En el inicio de abril de 2026, el sistema previsional argentino vuelve a ocupar el centro de la escena. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en los haberes que impacta directamente en millones de beneficiarios en todo el país. La medida incluye un incremento del 2,90%, acompañado por la continuidad de un bono extraordinario, lo que redefine los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Leé también Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000
Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000

La decisión fue oficializada por el Gobierno encabezado por Javier Milei, en un contexto económico marcado por la inflación y la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. La actualización responde al índice inflacionario registrado meses atrás y forma parte del mecanismo de movilidad vigente.

Aumento y bono: cómo impactan en los ingresos reales

El incremento del 2,90% se aplica sobre los haberes de marzo, pero su impacto real se ve amplificado por la continuidad del bono de $70.000, destinado a quienes perciben ingresos mínimos.

Este refuerzo, que se viene otorgando de manera sostenida, eleva considerablemente el piso de ingresos, funcionando como una herramienta clave para amortiguar la pérdida del poder de compra frente a la inflación.

En términos concretos, los valores para abril quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima:

    $380.319,31, que con el bono asciende a $450.319,31.

    Esto representa un ingreso final significativamente superior al haber base, consolidando el refuerzo estatal como parte esencial del ingreso mensual.

  • Jubilación máxima:

    Se ubica en $2.559.188,80, sin acceso al bono adicional.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

    Pasa a $304.255,45, y con el bono alcanza los $374.255,45.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    Se fijan en $266.223,52, que con el refuerzo llegan a $336.223,52.

Este esquema evidencia una política segmentada: el bono se concentra en los haberes más bajos, reforzando el ingreso de quienes más lo necesitan.

Asignaciones familiares: cuánto cobran AUH y SUAF

Las asignaciones también reciben el impacto del ajuste, alcanzando nuevos valores que impactan directamente en millones de familias.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH se actualiza a un monto bruto de $136.666. Sin embargo, como es habitual, el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la libreta, por lo que el monto neto mensual queda en:

  • $109.332,80 por hijo

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a:

  • $445.003, sin retención en algunos casos según normativa vigente.

Asignaciones familiares (SUAF)

Para trabajadores en relación de dependencia, los valores también se ajustan:

  • Asignación por hijo (primer rango de ingresos):

    $68.341

  • Ayuda Escolar Anual:

    Se establece en $55.672, un beneficio clave en el inicio del ciclo lectivo.

Estas cifras reflejan la intención de sostener los ingresos familiares en un contexto donde los costos educativos y de crianza continúan en alza.

Calendario de pagos: cuándo cobro en abril 2026

El cronograma de pagos ya fue definido por la ANSES y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI finalizados en 0: 10 de abril
  • DNI finalizados en 1: 13 de abril
  • DNI finalizados en 2: 14 de abril
  • DNI finalizados en 3: 15 de abril
  • DNI finalizados en 4: 16 de abril
  • DNI finalizados en 5: 17 de abril
  • DNI finalizados en 6: 20 de abril
  • DNI finalizados en 7: 21 de abril
  • DNI finalizados en 8: 22 de abril
  • DNI finalizados en 9: 23 de abril

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

AUH y asignaciones familiares

El calendario replica el esquema de los haberes mínimos:

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

El contexto económico detrás del aumento

El ajuste del 2,90% responde a la evolución de la inflación registrada previamente, en línea con el esquema de actualización vigente. Sin embargo, distintos especialistas advierten que estos incrementos continúan corriendo por detrás del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios.

En este escenario, el bono actúa como un complemento indispensable, aunque también genera debate sobre su sostenibilidad en el tiempo. Mientras algunos sectores lo consideran una medida necesaria, otros señalan que debería incorporarse directamente al haber para evitar distorsiones.

El rol del bono: alivio inmediato, debate a largo plazo

El refuerzo de $70.000 se ha convertido en una pieza central del esquema previsional actual. Para quienes cobran la mínima, representa un porcentaje significativo del ingreso total.

No obstante, su carácter no remunerativo implica que:

  • No se incorpora al haber base.
  • No impacta en futuros aumentos.
  • No se tiene en cuenta para el cálculo de aguinaldo.

Esto abre un debate estructural sobre la necesidad de recomponer los haberes de forma permanente, más allá de medidas transitorias.

Impacto social: millones de beneficiarios alcanzados

El aumento y el bono alcanzan a:

  • Jubilados y pensionados
  • Titulares de pensiones no contributivas
  • Beneficiarios de la PUAM
  • Familias que perciben AUH
  • Trabajadores que cobran asignaciones familiares

En total, se trata de millones de personas en todo el país, lo que convierte a esta actualización en una de las medidas de mayor impacto social del mes.

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