ANSES: Con aumento y bono confirmado, ¿cuánto cobran jubilados y AUH en abril 2026?

En términos concretos, los valores para abril quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $380.319,31 , que con el bono asciende a $450.319,31 . Esto representa un ingreso final significativamente superior al haber base, consolidando el refuerzo estatal como parte esencial del ingreso mensual.

Jubilación máxima: Se ubica en $2.559.188,80 , sin acceso al bono adicional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Pasa a $304.255,45 , y con el bono alcanza los $374.255,45 .

Pensiones No Contributivas (PNC): Se fijan en $266.223,52, que con el refuerzo llegan a $336.223,52.

Este esquema evidencia una política segmentada: el bono se concentra en los haberes más bajos, reforzando el ingreso de quienes más lo necesitan.

Asignaciones familiares: cuánto cobran AUH y SUAF

Las asignaciones también reciben el impacto del ajuste, alcanzando nuevos valores que impactan directamente en millones de familias.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH se actualiza a un monto bruto de $136.666. Sin embargo, como es habitual, el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la libreta, por lo que el monto neto mensual queda en:

$109.332,80 por hijo

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a:

$445.003, sin retención en algunos casos según normativa vigente.

Asignaciones familiares (SUAF)

Para trabajadores en relación de dependencia, los valores también se ajustan:

Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $68.341

Ayuda Escolar Anual: Se establece en $55.672, un beneficio clave en el inicio del ciclo lectivo.

Estas cifras reflejan la intención de sostener los ingresos familiares en un contexto donde los costos educativos y de crianza continúan en alza.

Calendario de pagos: cuándo cobro en abril 2026

El cronograma de pagos ya fue definido por la ANSES y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI finalizados en 0: 10 de abril

DNI finalizados en 1: 13 de abril

DNI finalizados en 2: 14 de abril

DNI finalizados en 3: 15 de abril

DNI finalizados en 4: 16 de abril

DNI finalizados en 5: 17 de abril

DNI finalizados en 6: 20 de abril

DNI finalizados en 7: 21 de abril

DNI finalizados en 8: 22 de abril

DNI finalizados en 9: 23 de abril

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

AUH y asignaciones familiares

El calendario replica el esquema de los haberes mínimos:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

El contexto económico detrás del aumento

El ajuste del 2,90% responde a la evolución de la inflación registrada previamente, en línea con el esquema de actualización vigente. Sin embargo, distintos especialistas advierten que estos incrementos continúan corriendo por detrás del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, medicamentos y servicios.

En este escenario, el bono actúa como un complemento indispensable, aunque también genera debate sobre su sostenibilidad en el tiempo. Mientras algunos sectores lo consideran una medida necesaria, otros señalan que debería incorporarse directamente al haber para evitar distorsiones.

El rol del bono: alivio inmediato, debate a largo plazo

El refuerzo de $70.000 se ha convertido en una pieza central del esquema previsional actual. Para quienes cobran la mínima, representa un porcentaje significativo del ingreso total.

No obstante, su carácter no remunerativo implica que:

No se incorpora al haber base.

No impacta en futuros aumentos.

No se tiene en cuenta para el cálculo de aguinaldo.

Esto abre un debate estructural sobre la necesidad de recomponer los haberes de forma permanente, más allá de medidas transitorias.

Impacto social: millones de beneficiarios alcanzados

El aumento y el bono alcanzan a:

Jubilados y pensionados

Titulares de pensiones no contributivas

Beneficiarios de la PUAM

Familias que perciben AUH

Trabajadores que cobran asignaciones familiares

En total, se trata de millones de personas en todo el país, lo que convierte a esta actualización en una de las medidas de mayor impacto social del mes.