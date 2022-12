ANSES Calendario Feriados: Qué pasa con los pagos de la próxima semana

ANSES Calendario Feriados: Cómo es el cronograma de pagos

En los meses con días feriados la ANSES debe modificar su cronograma de pagos debido a que no realiza transferencias de haberes o prestaciones los días no laborables. Habitualmente, esto significa que debe retrasar o adelantar uno o dos días el pago de algunos beneficiarios en particular pero, por lo general, las fechas de inicio rondan en días similares cada mes. Sin embargo, los dos feriados de la próxima semana llevan posponer las fechas de cobros para jubilados, pensionados, AUH, AFH, APU y Asignaciones por Prenatal y Maternidad, para después del fin de semana XL.