ANSES: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta $120.000 por mes

Descuentos directos en el momento de la compra.

Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.

Cuotas sin interés en determinados comercios.

Promociones especiales según el día de la semana.

La mejor forma de maximizar el ahorro es combinar los beneficios del programa de ANSES con las promociones que ofrece el banco donde se cobra la jubilación.

Supermercados donde se pueden obtener descuentos

Entre las cadenas que participan de los acuerdos con Banco Nación se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Cada comercio puede ofrecer promociones diferentes según el día de la semana y las condiciones establecidas por la entidad financiera.

Farmacias, perfumerías y otros rubros con reintegros

Además de los supermercados, el programa alcanza a otros comercios de consumo frecuente.

En perfumerías y locales de limpieza pueden encontrarse descuentos de hasta el 20%, mientras que algunos bancos suman beneficios adicionales.

Por ejemplo:

Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés , con topes mensuales de $20.000 para supermercados y $12.000 para farmacias y ópticas.

ofrece hasta y la posibilidad de financiar compras en , con topes mensuales de para supermercados y para farmacias y ópticas. Banco Supervielle brinda 50% de descuento en farmacias adheridas, además de 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, respetando los límites establecidos por la entidad.

Los porcentajes de descuento, los montos máximos de reintegro y las condiciones de cada promoción pueden variar según el banco y el comercio.

Cuándo se acredita el reintegro

En algunos casos, el descuento se aplica de manera inmediata al momento de pagar. En otros, el beneficio se acredita posteriormente en la cuenta bancaria del titular.

Generalmente, los reintegros se depositan dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que el pago se haya realizado con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión.

Los nuevos beneficiarios de ANSES podrían experimentar una demora mayor. Si la cuenta fue habilitada recientemente para el cobro de la prestación, la acreditación de algunos beneficios puede tardar hasta 90 días, ya que el banco debe actualizar la información vinculada a la CBU del titular.

Cómo consultar los beneficios disponibles

Los jubilados y pensionados pueden verificar los descuentos vigentes ingresando a los canales oficiales de su banco o consultando el programa Beneficios Capital Humano ANSES, donde es posible conocer los comercios adheridos y las promociones disponibles según la entidad financiera y la zona del país.