Se supo cómo impactó el escándalo de Flor Peña en Nico Occhiato mientras sufría por su abuela

Por otro lado, el conductor de LAM (América TV) destacó la decisión de Nico de hablar públicamente sobre el Parkinson, la enfermedad que había atravesado su abuela durante sus últimos años. “Me gustó cómo describió el Parkinson. Eso es importante, para mucha gente que no sabe de esta enfermedad, que un tipo como Nico, tan popular, hable del tema. Porque es lo que todos los médicos recomiendan, tener al paciente ocupado, con actividad”, señaló.

Qué enfermedad padecía la abuela de Nico Occhiato

“Era una noticia que nosotros conocíamos hace un tiempo y nadie abrió el pico”, aseguró De Brito, quien también relacionó este difícil momento personal con la polémica que protagonizó Florencia Peña. “Por eso también lo que hizo Flor Peña tenía otro peso”, agregó, al remarcar que el conductor atravesaba una situación muy sensible puertas adentro.

En tanto, Pepe Ochoa brindó más detalles sobre los últimos días de Conce: “La abuela era una persona muy grande, estuvo varias veces internada y la última vez estuvo internada creo que dos semanas. El desenlace fatal fue un domingo, tipo 5 de la tarde, le dejó de funcionar el corazón”.

Además, el panelista de LAM destacó el rol que tuvo la abuela en la vida de Nico, incluso durante sus comienzos en la televisión: “Nico se fue al Mundial con su abuela internada. La mamá lo llamó y le dijo ‘No te vuelvas, terminá allá’. Una abuela que todo el mundo quería, que todo el mundo amaba, que lo ayudó a Nico en el camino del Bailando. Obviamente, a cada lugar donde él iba, la abuela iba”.

Por último, Ángel de Brito recordó una anécdota junto a Marcelo Tinelli y explicó cómo Conce terminó siendo una figura querida dentro del entorno del conductor. Mientras tanto, Pepe Ochoa remarcó que la pérdida ocurrió en un momento de gran crecimiento profesional para Occhiato, cuando se encontraba disfrutando un importante presente laboral.

“Le tocó todo junto”, resumió Ángel, al hacer referencia a la combinación de situaciones que atravesó el conductor: el dolor por la muerte de su abuela y, al mismo tiempo, la repercusión pública del conflicto con Florencia Peña. Un golpe emocional que impactó de lleno en Nico Occhiato y su familia.