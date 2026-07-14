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Se supo cómo impactó el escándalo de Flor Peña en Nico Occhiato mientras sufría por su abuela

En pleno duelo por la pérdida de su abuela, Nico Occhiato enfrentó días de mucha tensión. Ángel de Brito contó detalles del duro momento que coincidió con la polémica de Flor Peña.

14 jul 2026, 09:41
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Se supo cómo impactó el escándalo de Flor Peña en Nico Occhiato mientras sufría por su abuela

La despedida de Conce, la abuela de Nico Occhiato, generó una enorme conmoción en el ambiente artístico y televisivo. La mujer ocupó un lugar fundamental en la vida del conductor de Luzu TV, al punto de ser considerada una de sus personas más importantes, su gran compañera y una presencia incondicional durante cada etapa de su crecimiento personal y profesional.

El vínculo entre Nico Occhiato y su abuela siempre fue conocido por quienes siguen su historia. La relación que tenían era muy cercana y trascendía la exposición pública del conductor. Aunque con el paso de los años logró consolidarse como una de las figuras más destacadas de los medios, nunca dejó de mostrar el fuerte lazo que mantenía con su familia. Incluso, al comunicar la noticia en su programa, reveló que estuvo presente y acompañándola durante sus últimos momentos.

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En medio de este doloroso contexto, Ángel de Brito contó detalles sobre el fallecimiento de Conce que el propio Nico prefirió no profundizar públicamente. Mientras el conductor eligió enfocarse principalmente en el proceso de duelo y en el recuerdo de su abuela, el periodista reveló algunos aspectos más duros y puntuales de la situación que atravesó la familia.

“La abuela de Nico falleció en junio, en pleno viaje al Mundial y en pleno bolonqui con Flor Peña”, expresó Ángel de Brito en su programa de streaming de Bondi Live. Además, explicó cómo fue el momento en el que Occhiato recibió la noticia mientras se encontraba en Miami por el Mundial. “Fue su mamá, la mamá de Nico, la que le dijo ‘Quedate en el Mundial, ya está, acompañaste todo lo que pudiste en vida’”, relató.

Por otro lado, el conductor de LAM (América TV) destacó la decisión de Nico de hablar públicamente sobre el Parkinson, la enfermedad que había atravesado su abuela durante sus últimos años. “Me gustó cómo describió el Parkinson. Eso es importante, para mucha gente que no sabe de esta enfermedad, que un tipo como Nico, tan popular, hable del tema. Porque es lo que todos los médicos recomiendan, tener al paciente ocupado, con actividad”, señaló.

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“Era una noticia que nosotros conocíamos hace un tiempo y nadie abrió el pico”, aseguró De Brito, quien también relacionó este difícil momento personal con la polémica que protagonizó Florencia Peña. “Por eso también lo que hizo Flor Peña tenía otro peso”, agregó, al remarcar que el conductor atravesaba una situación muy sensible puertas adentro.

En tanto, Pepe Ochoa brindó más detalles sobre los últimos días de Conce: “La abuela era una persona muy grande, estuvo varias veces internada y la última vez estuvo internada creo que dos semanas. El desenlace fatal fue un domingo, tipo 5 de la tarde, le dejó de funcionar el corazón”.

Además, el panelista de LAM destacó el rol que tuvo la abuela en la vida de Nico, incluso durante sus comienzos en la televisión:Nico se fue al Mundial con su abuela internada. La mamá lo llamó y le dijo ‘No te vuelvas, terminá allá’. Una abuela que todo el mundo quería, que todo el mundo amaba, que lo ayudó a Nico en el camino del Bailando. Obviamente, a cada lugar donde él iba, la abuela iba”.

Por último, Ángel de Brito recordó una anécdota junto a Marcelo Tinelli y explicó cómo Conce terminó siendo una figura querida dentro del entorno del conductor. Mientras tanto, Pepe Ochoa remarcó que la pérdida ocurrió en un momento de gran crecimiento profesional para Occhiato, cuando se encontraba disfrutando un importante presente laboral.

“Le tocó todo junto”, resumió Ángel, al hacer referencia a la combinación de situaciones que atravesó el conductor: el dolor por la muerte de su abuela y, al mismo tiempo, la repercusión pública del conflicto con Florencia Peña. Un golpe emocional que impactó de lleno en Nico Occhiato y su familia.

     

 

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