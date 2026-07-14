Qué es la Prestación Alimentar y cómo cobrarla: el beneficio de ANSES para comprar comida

Cuánto se cobra por la Prestación Alimentar

Los montos vigentes dependen de la cantidad de hijos o de la prestación que recibe cada titular:

Embarazo o un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres hijos o más: $149.425.

Estos valores no se actualizan por la fórmula de movilidad mensual de ANSES, sino que dependen de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

Cómo se paga el beneficio

La Prestación Alimentar se acredita en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la Pensión No Contributiva correspondiente.

El depósito se realiza en la misma fecha en la que ANSES paga la prestación principal, sin necesidad de hacer un trámite adicional.

Para conocer el día exacto de cobro, los titulares pueden consultar el calendario de pagos de ANSES o ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué hacer para no perder el beneficio

Como la asignación se otorga automáticamente, no es necesario inscribirse ni renovar la prestación. Sin embargo, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación.

La actualización de la información puede realizarse a través de Mi ANSES, donde también es posible verificar que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados y consultar el estado de las prestaciones vigentes.