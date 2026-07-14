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Qué es la Prestación Alimentar y cómo cobrarla: el beneficio de ANSES para comprar comida

La Prestación Alimentar es una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a la canasta básica. Se acredita automáticamente junto con otras prestaciones de ANSES para quienes cumplen los requisitos.

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Qué es la Prestación Alimentar y cómo cobrarla: el beneficio de ANSES para comprar alimentos.

Qué es la Prestación Alimentar y cómo cobrarla: el beneficio de ANSES para comprar alimentos.

La Prestación Alimentar es un beneficio que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para ayudar a las familias con menores ingresos a cubrir parte de los gastos de la canasta básica alimentaria. El pago se realiza de forma automática junto con la prestación principal, por lo que no es necesario realizar una inscripción ni presentar una solicitud.

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Para acceder, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos por el organismo y tener actualizada su información personal y familiar en la base de datos de ANSES.

Quiénes cobran la Prestación Alimentar

La ayuda está destinada a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir de los tres meses de gestación.
  • Familias con hijos con discapacidad que cobran la AUH, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de siete hijos.

En todos los casos, el beneficio se liquida automáticamente si la persona reúne las condiciones exigidas por ANSES.

Cuánto se cobra por la Prestación Alimentar

Los montos vigentes dependen de la cantidad de hijos o de la prestación que recibe cada titular:

  • Embarazo o un hijo: $72.250.
  • Dos hijos: $113.299.
  • Tres hijos o más: $149.425.

Estos valores no se actualizan por la fórmula de movilidad mensual de ANSES, sino que dependen de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.

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Cómo se paga el beneficio

La Prestación Alimentar se acredita en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la Pensión No Contributiva correspondiente.

El depósito se realiza en la misma fecha en la que ANSES paga la prestación principal, sin necesidad de hacer un trámite adicional.

Para conocer el día exacto de cobro, los titulares pueden consultar el calendario de pagos de ANSES o ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué hacer para no perder el beneficio

Como la asignación se otorga automáticamente, no es necesario inscribirse ni renovar la prestación. Sin embargo, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación.

La actualización de la información puede realizarse a través de Mi ANSES, donde también es posible verificar que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados y consultar el estado de las prestaciones vigentes.

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