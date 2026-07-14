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Escalofriante hallazgo dentro de un carro en Fuerte Apache: investigan un ajuste de cuentas

El macabro hallazgo ocurrió a pocos metros de una comisaría. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y buscan determinar cómo murió la víctima.

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Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un carro en Fuerte Apache e investigan un presunto ajuste de cuentas

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un carro en Fuerte Apache e investigan un presunto ajuste de cuentas

Un impactante hallazgo conmocionó al barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela. Un cuerpo completamente calcinado fue encontrado dentro de un carro y la Justicia investiga si se trató de un homicidio vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

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El hecho ocurrió en las inmediaciones del sector conocido como Nudo 6, dentro del complejo habitacional ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero, a unos 100 metros de una comisaría y frente al Club Santa Clara.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, un recolector de materiales advirtió que el carro estaba envuelto en llamas. Al acercarse y mover la estructura para revisar qué había en su interior, descubrió el cadáver.

Hombre calcinado en Fuerte Apache: qué se sabe de la víctima

Los investigadores creen que la víctima sería un hombre de entre 25 y 30 años. Además, las primeras observaciones indicarían que presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza, aunque ese dato deberá ser confirmado por la autopsia y las pericias forenses.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Los peritos trabajan para establecer cómo se inició el incendio y determinar si el cuerpo fue quemado de manera intencional con el objetivo de ocultar el crimen.

Las cámaras y la principal hipótesis

Uno de los ejes de la investigación son las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Según trascendió, algunas grabaciones incorporadas al expediente mostrarían a dos personas trasladando el carro antes de que comenzara el incendio, una pista que podría resultar clave para identificar a los responsables.

En paralelo, vecinos del complejo aseguraron que durante la madrugada se escucharon numerosos disparos y señalaron que se habría producido un enfrentamiento entre grupos enfrentados por actividades vinculadas al narcotráfico.

Con esos elementos, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque por el momento no descartan ninguna línea investigativa mientras avanzan las pericias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

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