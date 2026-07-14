Escalofriante hallazgo dentro de un carro en Fuerte Apache: investigan un ajuste de cuentas

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Los peritos trabajan para establecer cómo se inició el incendio y determinar si el cuerpo fue quemado de manera intencional con el objetivo de ocultar el crimen.

Las cámaras y la principal hipótesis

Uno de los ejes de la investigación son las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Según trascendió, algunas grabaciones incorporadas al expediente mostrarían a dos personas trasladando el carro antes de que comenzara el incendio, una pista que podría resultar clave para identificar a los responsables.

En paralelo, vecinos del complejo aseguraron que durante la madrugada se escucharon numerosos disparos y señalaron que se habría producido un enfrentamiento entre grupos enfrentados por actividades vinculadas al narcotráfico.

Con esos elementos, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque por el momento no descartan ninguna línea investigativa mientras avanzan las pericias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.