ANSES: cómo solicitar el certificado de vivienda para cobrar hasta $240 mil

Para ello, se debe contar con el Certificado de Vivienda Familiar, un documento que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP. Enterate cómo obtenerlo.

Programa Mi Pieza: qué es y a quiénes está dirigido

La Línea Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social está destinada a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del RENABAP, argentinas o con residencia permanente.

Los requisitos son:

Ser mujer y tener más de 18 años.

Ser argentina o con residencia permanente.

Residir en un Barrio Popular del RENABAP.

Contar con Certificado de Vivienda Familiar.

No haber sido ganadora en el sorteo de octubre.

Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se anotaron en el programa.

Programa Mi Pieza: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

Aquellas mujeres interesadas en ser beneficiarias deberán ingresar al sitio web del Gobierno nacional. Tendrán tiempo hasta el próximo 28 de noviembre y está apuntado a quienes no alcanzaron a anotarse y quienes no salieron sorteadas en octubre.

Mi Pieza: cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza y se extenderá hasta el 28 de noviembre ya que apunta a sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento. Mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre no necesitarán hacer ningún trámite para participar del sorteo del 8 de diciembre.

Programa Mi Pieza: cómo funciona

Una vez realizado el sorteo, las ganadoras cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Las obras a realizar son el mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas; división de interiores; refacción menor de plomería y/o electricidad; y la ampliación de vivienda.

Renabap Programa Mi Pieza 2021: conocé el mapa de barrios populares del RENABAP

El certificado sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Permite solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural. Y también posibilita solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Certificado de vivienda: qué es y a quiénes está dirigido

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP. Permite solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453.

Está dirigido a las familias que hayan sido encuestadas en su domicilio en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Aquellas que aún no fueron encuestadas pueden solicitar ser relevadas a través de mi ANSES o personalmente en una oficina de ANSES.

Certificado de vivienda: cómo obtenerlo