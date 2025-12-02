ANSES confirma aumento para AUH y SUAF en diciembre 2025
La actualización mensual de ANSES definirá los nuevos valores de AUH, SUAF y jubilaciones en diciembre. El organismo anticipó cifras preliminares y cómo impactarán en cada prestación, mientras se espera la confirmación oficial del porcentaje final.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos haberes de jubilados, AUH y SUAF para diciembre, en base al último índice inflacionario. La actualización se aplicará según el mecanismo de movilidad vigente, que ajusta todas las prestaciones cada mes siguiendo el IPC más reciente.
Los montos de diciembre incorporan un aumento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre informada por el INDEC. Con esta suba, ANSES detalló los valores finales que percibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.
La modificación mensual también impacta en las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares y en los montos de la AUH, AUH por Discapacidad y asignaciones de pago único, que actualizarán sus valores a partir de la próxima semana.
¿Cómo quedan los montos de AUH y SUAF en diciembre según ANSES?
Los nuevos valores con el aumento del 2,3% quedan así:
Asignaciones Universales
AUH: $122.471,72
AUH con Discapacidad: $398.775,21
Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) – según IGF
IGF hasta $891.041: $61.223,26
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Monto general de referencia: $61.237,09
Asignaciones por Hijo con Discapacidad (SUAF)
IGF hasta $891.041: $199.366,21
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79
Monto general de referencia: $199.394,88
¿Qué otras asignaciones de ANSES aumentan en diciembre?
Asignación por Cónyuge: $14.846,18
Asignación por Maternidad:
Sin tope de IGF
Se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora
Asignaciones de Pago Único:
Nacimiento: $71.364,50
Adopción: $426.742,24
Matrimonio: $106.868,42
Asignación Prenatal – según IGF:
IGF hasta $891.041: $61.223,26
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
¿Habrá aguinaldo para AUH y SUAF en diciembre?
ANSES reiteró que la AUH y SUAF no reciben aguinaldo, ya que no se trata de prestaciones laborales sino de asignaciones de la seguridad social. El SAC solo corresponde a trabajadores registrados y jubilados. Por lo tanto, diciembre no incluirá un pago extra para estos titulares.
¿Por qué ANSES actualiza los haberes todos los meses?
El aumento mensual está establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024.
La norma fija que todas las prestaciones de ANSES se actualizan utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes previo, lo que explica el incremento del 2,3% que impacta en diciembre.
¿Cuándo se acreditan los nuevos montos de diciembre?
Los nuevos valores comenzarán a acreditarse la próxima semana, según el calendario de pagos habitual de ANSES para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. La liquidación ya está calculada con el aumento del mes.