Asignaciones Universales

AUH: $122.471,72

AUH con Discapacidad: $398.775,21

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) – según IGF

IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

Monto general de referencia: $61.237,09

Asignaciones por Hijo con Discapacidad (SUAF)

IGF hasta $891.041: $199.366,21

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79

Monto general de referencia: $199.394,88

¿Qué otras asignaciones de ANSES aumentan en diciembre?

ANSES_bono ANSES confirma aumento para AUH y SUAF en diciembre 2025

Asignación por Cónyuge: $14.846,18

Asignación por Maternidad:

Sin tope de IGF

Se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora

Asignaciones de Pago Único:

Nacimiento: $71.364,50

Adopción: $426.742,24

Matrimonio: $106.868,42

Asignación Prenatal – según IGF:

¿Habrá aguinaldo para AUH y SUAF en diciembre?

ANSES reiteró que la AUH y SUAF no reciben aguinaldo, ya que no se trata de prestaciones laborales sino de asignaciones de la seguridad social. El SAC solo corresponde a trabajadores registrados y jubilados. Por lo tanto, diciembre no incluirá un pago extra para estos titulares.

¿Por qué ANSES actualiza los haberes todos los meses?

El aumento mensual está establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024.

La norma fija que todas las prestaciones de ANSES se actualizan utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes previo, lo que explica el incremento del 2,3% que impacta en diciembre.

¿Cuándo se acreditan los nuevos montos de diciembre?

Los nuevos valores comenzarán a acreditarse la próxima semana, según el calendario de pagos habitual de ANSES para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. La liquidación ya está calculada con el aumento del mes.