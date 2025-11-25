ANSES confirma el extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre

El trámite debe hacerse desde Mi ANSES o en las oficinas del organismo, con DNI y formulario firmado por la institución educativa y el centro de salud.

Cómo se forma el extra total de $273.000

El monto de $273.000 surge de la suma entre:

$203.000 retenidos liberados por la Libreta AUH

$70.000 correspondientes a la Ayuda Escolar

Ambos pagos pueden coincidir en diciembre si el titular completó durante el año la presentación de certificados escolares y la Libreta.

Quiénes pueden cobrar el extra y qué plazos deben cumplir

El refuerzo se destina a titulares de AUH con hijos de entre 0 y 17 años y requiere que estén los datos actualizados en ANSES. Para la Libreta 2024, el plazo de presentación continúa habilitado, mientras que la Ayuda Escolar depende del registro educativo vigente en el sistema.

ANSES recordó que los pagos se acreditan en la cuenta bancaria habitual, según el calendario de diciembre para AUH.