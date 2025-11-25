En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES confirma el extra de $273.000 para titulares de AUH en diciembre

La AUH recibirá en diciembre un refuerzo formado por la Ayuda Escolar y la Libreta AUH, que puede sumar hasta $273.000 según cada caso. ANSES detalló montos, requisitos y fechas para acceder a este pago adicional.

Los titulares podrán recibir el extra si tienen la Libreta AUH 2024 presentada y si corresponde el pago de Ayuda Escolar. Ambos conceptos se acreditan por única vez y no requieren inscripción previa. El refuerzo aplica a niños, niñas y adolescentes registrados en la AUH y varía según edad, zona y situación educativa informada ante ANSES.

Cuánto paga ANSES por la Ayuda Escolar en diciembre

La Ayuda Escolar Anual para beneficiarios de AUH alcanza en diciembre un valor de $70.000, que sube para residentes de zona desfavorable. El beneficio se paga por única vez y corresponde a estudiantes de 4 a 17 años, siempre que se presente el certificado educativo.

ANSES indicó que quienes ya cargaron la documentación en el sistema recibirán el pago adicional de manera automática, sin turnos ni trámites presenciales.

Cómo se paga el extra de la Libreta AUH 2024

AUH_ANSES
La presentación de la Libreta AUH 2024 habilita el cobro del 20% retenido todos los meses durante el año. Ese monto acumulado puede llegar a $203.000, y se acredita dentro de los 60 días posteriores a la carga del formulario.

El trámite debe hacerse desde Mi ANSES o en las oficinas del organismo, con DNI y formulario firmado por la institución educativa y el centro de salud.

Cómo se forma el extra total de $273.000

El monto de $273.000 surge de la suma entre:

  • $203.000 retenidos liberados por la Libreta AUH

  • $70.000 correspondientes a la Ayuda Escolar

Ambos pagos pueden coincidir en diciembre si el titular completó durante el año la presentación de certificados escolares y la Libreta.

Quiénes pueden cobrar el extra y qué plazos deben cumplir

El refuerzo se destina a titulares de AUH con hijos de entre 0 y 17 años y requiere que estén los datos actualizados en ANSES. Para la Libreta 2024, el plazo de presentación continúa habilitado, mientras que la Ayuda Escolar depende del registro educativo vigente en el sistema.

ANSES recordó que los pagos se acreditan en la cuenta bancaria habitual, según el calendario de diciembre para AUH.

Se habló de
ANSES AUH Diciembre
