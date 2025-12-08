ANSES confirma refuerzo de hasta $335.000: cuáles son los requisitos para acceder
ANSES activa en diciembre un refuerzo económico de hasta $335.000 para un grupo específico de trabajadores que quedaron sin empleo. Con calendario confirmado y requisitos definidos, es importante conocer los montos, plazos y pasos para no perder el beneficio.
Este mes resulta clave para quienes atraviesan una transición laboral, en un período del año donde los gastos aumentan por las Fiestas y el cierre administrativo. El organismo previsional detalló cuánto se paga, cuándo y qué documentación es necesaria para iniciar el trámite sin demoras.
Con el calendario ya definido, los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro y asegurarse de mantener la prestación activa mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
¿Qué es el refuerzo de ANSES de hasta $335.000 en diciembre?
La Prestación por Desempleo es un ingreso mensual administrado por ANSES, creado por la Ley 24.013 para acompañar a trabajadores despedidos sin causa, por quiebra del empleador, por vencimiento de contrato o situaciones involuntarias que impiden continuar la actividad laboral.
Su función es garantizar un sustento económico temporal, evitando que los trabajadores queden sin ingresos mientras buscan un nuevo empleo formal.
También pueden recibirla quienes:
• No puedan seguir trabajando por enfermedad o accidente
• Sean parte de cierres de empresas
• Finalicen un vínculo temporario registrado
¿Quiénes pueden cobrarlo en 2025?
Para acceder a este refuerzo de ANSES, se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Haber trabajado en relación de dependencia
• Tener aportes registrados
• Haber sido despedido sin causa justificada
• O haber finalizado contrato o vínculo temporal
• Acercar la documentación del despido
No pueden acceder trabajadores informales, autónomos ni monotributistas.
Plazo clave: El trámite debe hacerse dentro de los 90 días del despido. Si se supera ese tiempo, se pierde el beneficio.
¿Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en diciembre?
Los valores se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Montos vigentes para diciembre 2025:
Mínimo: $167.400
Máximo: $334.800
Promedio depositado: $322.000
El importe depende de:
• Último sueldo registrado
• Antigüedad laboral
• Aportes acumulados
La acreditación se realiza en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, con tarjeta de débito para operar en cajeros y comercios.
Calendario ANSES: ¿cuándo se cobra en diciembre?
Pagos según terminación del DNI:
DNI 0 y 1: 22 de diciembre
DNI 2 y 3: 23 de diciembre
DNI 4 y 5: 26 de diciembre
DNI 6 y 7: 29 de diciembre
DNI 8 y 9: 30 de diciembre
¿Cómo hacer el trámite paso a paso?
Se puede gestionar online o presencial:
Online
Ingresar a Mi ANSES
Validar identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Cargar la documentación del despido
Confirmar solicitud y medio de pago
Presencial
Solicitar turno en ANSES
Presentar DNI y documentación laboral
Finalizar la gestión con un agente
El proceso no tiene costos y puede complementarse con programas de formación y búsqueda laboral vinculados al Ministerio de Trabajo.