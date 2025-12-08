ANSES confirma refuerzo de hasta $335.000: cuáles son los requisitos para acceder

Su función es garantizar un sustento económico temporal, evitando que los trabajadores queden sin ingresos mientras buscan un nuevo empleo formal.

También pueden recibirla quienes:

• No puedan seguir trabajando por enfermedad o accidente

• Sean parte de cierres de empresas

• Finalicen un vínculo temporario registrado

¿Quiénes pueden cobrarlo en 2025?

Para acceder a este refuerzo de ANSES, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Haber trabajado en relación de dependencia

• Tener aportes registrados

• Haber sido despedido sin causa justificada

• O haber finalizado contrato o vínculo temporal

• Acercar la documentación del despido

No pueden acceder trabajadores informales, autónomos ni monotributistas.

Plazo clave: El trámite debe hacerse dentro de los 90 días del despido. Si se supera ese tiempo, se pierde el beneficio.

¿Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en diciembre?

Los valores se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Montos vigentes para diciembre 2025:

Mínimo: $167.400

Máximo: $334.800

Promedio depositado: $322.000

El importe depende de:

• Último sueldo registrado

• Antigüedad laboral

• Aportes acumulados

La acreditación se realiza en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, con tarjeta de débito para operar en cajeros y comercios.

Calendario ANSES: ¿cuándo se cobra en diciembre?

Pagos según terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

¿Cómo hacer el trámite paso a paso?

Se puede gestionar online o presencial:

Online

Ingresar a Mi ANSES

Validar identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Cargar la documentación del despido

Confirmar solicitud y medio de pago

Presencial

Solicitar turno en ANSES

Presentar DNI y documentación laboral

Finalizar la gestión con un agente

El proceso no tiene costos y puede complementarse con programas de formación y búsqueda laboral vinculados al Ministerio de Trabajo.