ANSES activa un refuerzo de $85.000 para AUH: cómo cobrarlo en diciembre

¿Cómo se tramita el refuerzo y cuál es el plazo?

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Hijos” → “Presentar Certificado Escolar”.

Completar e imprimir el formulario para cada hijo.

Llevarlo a la escuela para que sea firmado y sellado.

Subir una foto/scaneo del certificado firmado en Mi ANSES.

El plazo vence el 31 de diciembre de 2025. Presentar el certificado pasado ese día implica perder el derecho al refuerzo. Por eso, quien cobre AUH y no haya presentado la libreta debe gestionar este refuerzo cuanto antes.

¿Cuánto representa el refuerzo y qué significa para el ingreso familiar?

El aporte de $85.000 por hijo es fijo, independientemente de la zona del país. El esquema utilizado combina un valor base diferenciado según región y un refuerzo igualador, garantizando la misma cifra final en todo el territorio.

Este suplemento puede representar un alivio para familias con hijos en edad escolar, que deben afrontar gastos de útiles, uniformes o materiales previo al inicio del ciclo lectivo. Para hogares con más de un hijo, el beneficio se multiplica — una familia con dos hijos, por ejemplo, puede recibir $170.000 extra.