En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH

ANSES activa un refuerzo de $85.000 para AUH: cómo cobrarlo en diciembre

ANSES implementa un refuerzo de $85.000 extra por hijo para beneficiarios de AUH que presenten el certificado escolar antes del 31 de diciembre. Este suplemento completo los ingresos familiares en un mes clave del calendario.

ANSES activa refuerzo de $85.000 por hijo: cómo cobrarlo en diciembre

ANSES activa refuerzo de $85.000 por hijo: cómo cobrarlo en diciembre

ANSES confirmó que en diciembre estará activo un refuerzo extraordinario de $85.000 por hijo para quienes reciben la AUH y cumplen con los requisitos escolares. La medida permitirá un ingreso adicional antes del cierre del año, al compás de los gastos de fin de ciclo.

Leé también ANSES confirmó todo el calendario de pagos de diciembre 2025: cuándo cobra cada beneficiario
ANSES confirmó todo el calendario de pagos de diciembre 2025: cuándo cobra cada beneficiario

El beneficio está disponible para titulares de AUH, trabajadores con asignación familiar por hijo, monotributistas habilitados y beneficiarios de pensiones no contributivas con hijos a cargo. El requisito indispensable es presentar el certificado escolar de cada hijo antes del 31 de diciembre de 2025.

El refuerzo no depende de la cantidad de hijos ni de la zona geográfica: el monto se unificó en $85.000 por hijo, tras una combinación de asignación básica y un aporte extra según el Decreto 63/25.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo de $85.000 de ANSES?

image.png
ANSES activa refuerzo de $85.000 por hijo: c&oacute;mo cobrarlo en diciembre

ANSES activa refuerzo de $85.000 por hijo: cómo cobrarlo en diciembre

  • Titulares de AUH.

  • Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo.

  • Monotributistas habilitados con hijos a cargo.

  • Titulares de pensiones no contributivas con hijos dependientes.

El requisito esencial es presentar el certificado escolar de cada menor. Pueden acceder familias con niños desde los 45 días de vida hasta los 18 años, e incluye hijos con discapacidad sin límite de edad siempre que acrediten escolaridad o tratamiento.

¿Cómo se tramita el refuerzo y cuál es el plazo?

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Hijos” → “Presentar Certificado Escolar”.

  • Completar e imprimir el formulario para cada hijo.

  • Llevarlo a la escuela para que sea firmado y sellado.

  • Subir una foto/scaneo del certificado firmado en Mi ANSES.

El plazo vence el 31 de diciembre de 2025. Presentar el certificado pasado ese día implica perder el derecho al refuerzo. Por eso, quien cobre AUH y no haya presentado la libreta debe gestionar este refuerzo cuanto antes.

¿Cuánto representa el refuerzo y qué significa para el ingreso familiar?

El aporte de $85.000 por hijo es fijo, independientemente de la zona del país. El esquema utilizado combina un valor base diferenciado según región y un refuerzo igualador, garantizando la misma cifra final en todo el territorio.

Este suplemento puede representar un alivio para familias con hijos en edad escolar, que deben afrontar gastos de útiles, uniformes o materiales previo al inicio del ciclo lectivo. Para hogares con más de un hijo, el beneficio se multiplica — una familia con dos hijos, por ejemplo, puede recibir $170.000 extra.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Refuerzo
Notas relacionadas
ANSES confirma refuerzo de hasta $335.000: cuáles son los requisitos para acceder
Confirmado por ANSES: jubilados pueden recuperar hasta $120.000 con este reintegro
ANSES confirmó para diciembre aumento, pagos y todas las fechas de cobro

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar