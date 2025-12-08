El gran secreto que Fátima Florez ventiló de su relación con Javier Milei

"Yo tengo a mis hijitos, que son Mike y Harry, que son muy traviesos. Estaban ahí dando vueltas con nosotros en la cama. Los gatitos tiraron el té y se mojó la frazada.... quedó una cuestión con conotación sexual", detalló.

Fátima mencionó que la imagen la compartió por error en su Instagram, después de unos minutos la eliminó, pero estaba en todos lados. "Yo saqué una foto porque me dio mucha risa. Yo soy medio como Susana y, sin querer, toqué el teléfono y la foto se disparó. Me empezaron a llegar mensajes de periodistas que me preguntaban por la foto y ahí me di cuenta. De inmediato, la bajé, pero ya era tarde", concluyó.

Embed

¿Fátima Florez tuvo un romance con Martín Demichelis?

En Infama (América TV), Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, llamó la atención al afirmar que no le sorprendió la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según explicó, la imitadora habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", aseguró Sesarín, quien trabajó junto a la humorista.

Al ofrecer más detalles sobre ese episodio, relató: "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero".

Cuando la cronista quiso saber qué ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: "No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo".

Además, añadió que Florez también se habría puesto en contacto con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó.