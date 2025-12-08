A24.com

El gran secreto que Fátima Florez ventiló de su relación con Javier Milei

Fátima Florez sorprendió a todos con una importante confesión sobre su relación con el presidente Javier Milei.

8 dic 2025, 11:27
El gran secreto que Fátima Florez ventiló de su relación con Javier Milei

En una entrevista reciente, Fátima Florez habló su pasado amoroso con el presidente Javier Milei. La capocómica recordó la foto que compartió en su cuenta de Instagram por error, donde se veían unas sábanas mojadas, tras un encuentro íntimo con el economista.

Esa imagen no tardó en volverse viral, generó todo tipo de especulaciones y un revuelo enorme, que hasta el día de hoy sigue despertando comentarios.

En una nota con La Nación, Fátima Florez contó la verdad detrás de esa foto con la famosa mancha en su alcolchado violeta.

"Yo puedo explicar perfectamente lo que fue esa mancha en ese alcolchado. Nosotros nos divertíamos mucho. Simepre tuvimos mucha libertad y conexión. Estábamos tomando té porque ninguno de los dos toma alcohol", recordó.

"Yo tengo a mis hijitos, que son Mike y Harry, que son muy traviesos. Estaban ahí dando vueltas con nosotros en la cama. Los gatitos tiraron el té y se mojó la frazada.... quedó una cuestión con conotación sexual", detalló.

Fátima mencionó que la imagen la compartió por error en su Instagram, después de unos minutos la eliminó, pero estaba en todos lados. "Yo saqué una foto porque me dio mucha risa. Yo soy medio como Susana y, sin querer, toqué el teléfono y la foto se disparó. Me empezaron a llegar mensajes de periodistas que me preguntaban por la foto y ahí me di cuenta. De inmediato, la bajé, pero ya era tarde", concluyó.

¿Fátima Florez tuvo un romance con Martín Demichelis?

En Infama (América TV), Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, llamó la atención al afirmar que no le sorprendió la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según explicó, la imitadora habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", aseguró Sesarín, quien trabajó junto a la humorista.

Al ofrecer más detalles sobre ese episodio, relató: "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero".

Cuando la cronista quiso saber qué ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: "No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo".

Además, añadió que Florez también se habría puesto en contacto con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó.

