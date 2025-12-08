Confirmado por ANSES: jubilados pueden recuperar hasta $120.000 con este reintegro
En medio de un diciembre cargado de pagos extra, el organismo previsional refuerza el reintegro automático por compras con tarjeta de débito. Se suma al aumento, el bono y el aguinaldo, y ya impacta en el bolsillo de miles de beneficiarios.
En un mes atravesado por liquidaciones especiales, aumentos y bonos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a poner en el centro de la escena un programa que ya está impactando de manera directa en el bolsillo de los jubilados y pensionados: el reintegro automático por compras realizadas con tarjeta de débito.
El mecanismo, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, se potencia en un contexto donde los beneficiarios no solo cobran el haber mensual, sino que también reciben aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo, lo que convierte a diciembre en uno de los meses de mayor ingreso real del año para millones de personas.
Aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobra un jubilado mínimo en diciembre
Este mes, los haberes previsionales se vieron reforzados por varios factores clave:
Aumento del 2,34% por movilidad
Bono extraordinario de $70.000
Pago del medio aguinaldo
Con esta combinación, el haber mínimo quedó establecido en $340.879,59. A ese monto se suma el bono de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual a $410.879,59. Finalmente, con el agregado del aguinaldo, el total que percibe un jubilado que cobra la mínima en diciembre asciende a $581.319,38.
Sin embargo, además de este triple ingreso, un cuarto componente comienza a tomar protagonismo: el reintegro automático por compras esenciales.
Cómo funciona el reintegro de ANSES de hasta $120.000
El sistema permite que jubilados y pensionados accedan a devoluciones de hasta $120.000 mensuales, simplemente pagando con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran su haber de ANSES.
El mecanismo es completamente automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales:
El beneficiario paga con su tarjeta de débito
El comercio procesa la compra normalmente
El reintegro se acredita en la misma cuenta bancaria
El dinero vuelve en pocos días
El beneficio alcanza a compras específicas realizadas en supermercados, farmacias y comercios adheridos, apuntando especialmente a gastos esenciales como alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
Dónde se aplica el reintegro
El reintegro está disponible en:
Supermercados
Farmacias
Comercios de cercanía adheridos
Grandes cadenas con convenios vigentes
El listado de comercios puede variar según la zona, pero el objetivo del programa es que esté disponible en los principales puntos de consumo masivo.
Qué dijo el Gobierno sobre el reintegro
El beneficio fue destacado públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien remarcó que se trata de una política “sin costo fiscal”, ya que el financiamiento se realiza a través de acuerdos con empresas privadas.
De esta forma, el Estado no asume el gasto directo del reintegro, pero garantiza que el beneficio llegue a los jubilados y pensionados como un alivio directo al consumo básico.
Quiénes pueden acceder al reintegro
Pueden acceder al beneficio:
Jubilados
Pensionados
Titulares de pensiones no contributivas
Beneficiarios que cobren a través de cuenta bancaria de ANSES
El único requisito es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber previsional.