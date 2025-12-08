Confirmado por ANSES: jubilados pueden recuperar hasta $120.000 con este reintegro

Sin embargo, además de este triple ingreso, un cuarto componente comienza a tomar protagonismo: el reintegro automático por compras esenciales.

Cómo funciona el reintegro de ANSES de hasta $120.000

El sistema permite que jubilados y pensionados accedan a devoluciones de hasta $120.000 mensuales, simplemente pagando con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran su haber de ANSES.

El mecanismo es completamente automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales:

El beneficiario paga con su tarjeta de débito

El comercio procesa la compra normalmente

El reintegro se acredita en la misma cuenta bancaria

El dinero vuelve en pocos días

El beneficio alcanza a compras específicas realizadas en supermercados, farmacias y comercios adheridos, apuntando especialmente a gastos esenciales como alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

ANSES_pagos

Dónde se aplica el reintegro

El reintegro está disponible en:

Supermercados

Farmacias

Comercios de cercanía adheridos

Grandes cadenas con convenios vigentes

El listado de comercios puede variar según la zona, pero el objetivo del programa es que esté disponible en los principales puntos de consumo masivo.

Qué dijo el Gobierno sobre el reintegro

El beneficio fue destacado públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien remarcó que se trata de una política “sin costo fiscal”, ya que el financiamiento se realiza a través de acuerdos con empresas privadas.

De esta forma, el Estado no asume el gasto directo del reintegro, pero garantiza que el beneficio llegue a los jubilados y pensionados como un alivio directo al consumo básico.

Quiénes pueden acceder al reintegro

Pueden acceder al beneficio:

Jubilados

Pensionados

Titulares de pensiones no contributivas

Beneficiarios que cobren a través de cuenta bancaria de ANSES

El único requisito es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber previsional.