El duro testimonio de Ángela Torres sobre el trastorno que marcó su vida desde niña: "Me lastimaron mucho"

Ángela Torres confesó que, desde muy chica, hablaron de ella sin ningún tipo de filtro, algo que terminó afectando tanto su salud física como mental y que es el día de hoy que trabaja para superarlo.

8 dic 2025, 11:36
Ángela Torres relató que, desde que era chica y comenzó a hacer sus primeras apariciones en televisión, las miradas y los comentarios sobre ella fueron en aumento y terminaron afectándola tanto física como mentalmente, hasta el punto de generarle un trastorno de desorden alimenticio.

En una entrevista con María Laura Santillan para Infobae, la artista explicó que crecer bajo ese nivel de escrutinio no fue sencillo y que esas críticas constantes dejaron huellas que aún hoy trabaja por sanar. Puntualmente, habló de un hecho que la marcó y aún recuerda.

"Tengo mucho desorden alimenticio y muchos mambos sobre eso. Tiene que ver con que, desde chiquita, se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir vulnerable y muy expuesta", relató la cantante que hoy brilla en Luzu.

Por otro lado, mencionó un momento en el que se sintió especialmente dolida: "Siempre se me pone el ojo en eso y me han lastimado mucho con ese tema. En plena adolescencia, con 17 años, me acuerdo de que una vez estaba sola en mi casa, prendí la televisión y, en Mirtha Legrand, se estaban riendo de mi cuerpo varias personas en la mesa; puntualmente dos, pero eran varios".

"¿Cómo, riéndose? No puedo imaginármelo. Pero, ¿de qué se reían?", quiso saber la periodista, algo indignada por lo que su entrevistada contaba.

"Así como escuchás. Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Me dolió. Hay cosas de ese momento en las que hoy trabajo y en las que todavía tengo que trabajar para sentirme bien", describió Ángela.

Que dijeron de Ángela Torres

Luego de las declaraciones que Ángela Torres hizo en Infobae, donde relató que en un programa de Mirtha Legrand se habían reído de ella y de su cuerpo, rápidamente apareció el video del momento exacto.

En las imágenes se ve a Guido Süller —a quien Ángela menciona en la nota— riéndose junto a Charlotte Caniggia. Si bien no aparece el inicio de la conversación, se alcanza a oír que estaban hablando del aspecto físico tanto de Barbie Vélez como de la propia Angelita.

Fue entonces cuando Süller lanzó el comentario desafortunado sobre el cuerpo: “Es alta, estilizada, sí, sí, sí”. Esa frase desató la risa de la hija de Mariana Nannis.

En aquel momento, Torres habló ante los medios: "Me pareció una falta de respeto. Tengo 18 años, tengo las mismas inseguridades que cualquier chica de 18, y por eso me pegó tanto. Como sé y entiendo lo que generan esos comentarios, me pareció importante destacar que es una falta de respeto, y más aún si sos una persona grande".

