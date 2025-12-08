El duro testimonio de Ángela Torres sobre el trastorno que marcó su vida desde niña: "Me lastimaron mucho"

"¿Cómo, riéndose? No puedo imaginármelo. Pero, ¿de qué se reían?", quiso saber la periodista, algo indignada por lo que su entrevistada contaba.

"Así como escuchás. Me decían que era enana, gordita, que no era estilizada. Me dolió. Hay cosas de ese momento en las que hoy trabajo y en las que todavía tengo que trabajar para sentirme bien", describió Ángela.

Que dijeron de Ángela Torres

Luego de las declaraciones que Ángela Torres hizo en Infobae, donde relató que en un programa de Mirtha Legrand se habían reído de ella y de su cuerpo, rápidamente apareció el video del momento exacto.

En las imágenes se ve a Guido Süller —a quien Ángela menciona en la nota— riéndose junto a Charlotte Caniggia. Si bien no aparece el inicio de la conversación, se alcanza a oír que estaban hablando del aspecto físico tanto de Barbie Vélez como de la propia Angelita.

Fue entonces cuando Süller lanzó el comentario desafortunado sobre el cuerpo: “Es alta, estilizada, sí, sí, sí”. Esa frase desató la risa de la hija de Mariana Nannis.

En aquel momento, Torres habló ante los medios: "Me pareció una falta de respeto. Tengo 18 años, tengo las mismas inseguridades que cualquier chica de 18, y por eso me pegó tanto. Como sé y entiendo lo que generan esos comentarios, me pareció importante destacar que es una falta de respeto, y más aún si sos una persona grande".