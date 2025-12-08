ANSES confirmó para diciembre aumento, pagos y todas las fechas de cobro

ANSES, fechas de cobro y diciembre se vuelven una combinación clave en la recta final del año. Con el calendario oficial confirmado, millones de titulares ya pueden consultar qué día cobrarán según el DNI.
Diciembre llega con ANSES aplicando un cronograma especial por cierre de año, aumento del 2,34% y pagos simultáneos de jubilaciones, AUH, AUE, SUAF, PNC y Desempleo. Las fechas de cobro ya están definidas y se vuelven esenciales en un mes con gastos extras, validaciones y trámites antes del cierre administrativo.
ANSES confirmó las fechas de cobro de diciembre: aumento, montos y pagos por DNI
ANSES, fechas de cobro y diciembre se vuelven una combinación clave en la recta final del año. Con el calendario oficial confirmado, millones de titulares ya pueden consultar qué día cobrarán según el DNI.
El organismo previsional activó el cronograma más intenso del año, con impacto de la actualización del 2,34% por inflación de octubre. Todas las prestaciones tendrán ese ajuste directamente en los haberes.
Diciembre también concentra altas consultas y operaciones: acreditaciones, validación de datos, presentaciones y actualización de información antes del cierre de gestión 2025.
El incremento confirmado por ANSES se basa en el IPC de octubre del INDEC, dentro del esquema de movilidad mensual. Impacta en:
Jubilaciones y pensiones
AUH y AUE
Asignaciones familiares SUAF
PNC y pensiones para madres de siete hijos
Prestación por Desempleo
El ajuste no modifica el calendario ni la modalidad de cobro.
Haberes que no superan la mínima
Haberes que superan la mínima
AUH y SUAF
AUE
Pensiones No Contributivas (PNC)
Asignaciones familiares PNC
Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01
Prenatal y Maternidad
Prestación por Desempleo
Se puede verificar calendario actualizado mediante:
anses.gob.ar → “Fecha y lugar de cobro”
Aplicación Mi ANSES
Línea 130 (sin costo desde teléfonos fijos)