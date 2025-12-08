Jubilaciones y pensiones

AUH y AUE

Asignaciones familiares SUAF

PNC y pensiones para madres de siete hijos

Prestación por Desempleo

El ajuste no modifica el calendario ni la modalidad de cobro.

Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: jubilados y pensionados

ANSES confirmó para diciembre aumento, pagos y todas las fechas de cobro

Haberes que no superan la mínima

0: 9/12

1: 10/12

2 y 3: 11/12

4 y 5: 12/12

6 y 7: 15/12

8 y 9: 16/12

Haberes que superan la mínima

0-1: 17/12

2-3: 18/12

4-5: 19/12

6-7: 22/12

8-9: 23/12

AUH, AUE y SUAF: ¿cuándo se cobra en diciembre?

AUH y SUAF

0: 9/12

1: 10/12

2: 11/12

3: 12/12

4: 15/12

5: 16/12

6: 17/12

7: 18/12

8: 19/12

9: 22/12

AUE

0: 10/12

1: 11/12

2: 12/12

3: 15/12

4: 16/12

5: 17/12

6: 18/12

7: 19/12

8: 22/12

9: 23/12

PNC, Prenatal, Maternidad y Desempleo: calendario completo

Pensiones No Contributivas (PNC)

0-1: 9/12

2-3: 10/12

4-5: 11/12

6-7-8-9: 12/12

Asignaciones familiares PNC

Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01

Prenatal y Maternidad

0-1: 15/12

2-3: 16/12

4-5: 17/12

6-7: 18/12

8-9: 19/12

Prestación por Desempleo

0-1: 22/12

2-3: 23/12

4-5: 26/12

6-7: 29/12

8-9: 30/12

Cómo consultar mi fecha de cobro por DNI en ANSES

Se puede verificar calendario actualizado mediante: