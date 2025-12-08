En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Fechas
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES confirmó para diciembre aumento, pagos y todas las fechas de cobro

Diciembre llega con ANSES aplicando un cronograma especial por cierre de año, aumento del 2,34% y pagos simultáneos de jubilaciones, AUH, AUE, SUAF, PNC y Desempleo. Las fechas de cobro ya están definidas y se vuelven esenciales en un mes con gastos extras, validaciones y trámites antes del cierre administrativo.

ANSES confirmó las fechas de cobro de diciembre: aumento, montos y pagos por DNI

ANSES, fechas de cobro y diciembre se vuelven una combinación clave en la recta final del año. Con el calendario oficial confirmado, millones de titulares ya pueden consultar qué día cobrarán según el DNI.

ANSES activa un refuerzo de $85.000 para AUH: cómo cobrarlo en diciembre
ANSES activa refuerzo de $85.000 por hijo: cómo cobrarlo en diciembre

El organismo previsional activó el cronograma más intenso del año, con impacto de la actualización del 2,34% por inflación de octubre. Todas las prestaciones tendrán ese ajuste directamente en los haberes.

Diciembre también concentra altas consultas y operaciones: acreditaciones, validación de datos, presentaciones y actualización de información antes del cierre de gestión 2025.

Aumento del 2,34% en diciembre: a quiénes alcanza

El incremento confirmado por ANSES se basa en el IPC de octubre del INDEC, dentro del esquema de movilidad mensual. Impacta en:

  • Jubilaciones y pensiones

  • AUH y AUE

  • Asignaciones familiares SUAF

  • PNC y pensiones para madres de siete hijos

  • Prestación por Desempleo

El ajuste no modifica el calendario ni la modalidad de cobro.

Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: jubilados y pensionados

Calendario_ANSES
ANSES confirmó para diciembre aumento, pagos y todas las fechas de cobro

Haberes que no superan la mínima

  • 0: 9/12
  • 1: 10/12
  • 2 y 3: 11/12
  • 4 y 5: 12/12
  • 6 y 7: 15/12
  • 8 y 9: 16/12

Haberes que superan la mínima

  • 0-1: 17/12
  • 2-3: 18/12
  • 4-5: 19/12
  • 6-7: 22/12
  • 8-9: 23/12

AUH, AUE y SUAF: ¿cuándo se cobra en diciembre?

AUH y SUAF

  • 0: 9/12
  • 1: 10/12
  • 2: 11/12
  • 3: 12/12
  • 4: 15/12
  • 5: 16/12
  • 6: 17/12
  • 7: 18/12
  • 8: 19/12
  • 9: 22/12

AUE

  • 0: 10/12
  • 1: 11/12
  • 2: 12/12
  • 3: 15/12
  • 4: 16/12
  • 5: 17/12
  • 6: 18/12
  • 7: 19/12
  • 8: 22/12
  • 9: 23/12

PNC, Prenatal, Maternidad y Desempleo: calendario completo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • 0-1: 9/12
  • 2-3: 10/12
  • 4-5: 11/12
  • 6-7-8-9: 12/12

Asignaciones familiares PNC

Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01

Prenatal y Maternidad

  • 0-1: 15/12
  • 2-3: 16/12
  • 4-5: 17/12
  • 6-7: 18/12
  • 8-9: 19/12

Prestación por Desempleo

  • 0-1: 22/12
  • 2-3: 23/12
  • 4-5: 26/12
  • 6-7: 29/12
  • 8-9: 30/12

Cómo consultar mi fecha de cobro por DNI en ANSES

Se puede verificar calendario actualizado mediante:

  • anses.gob.ar → “Fecha y lugar de cobro

  • Aplicación Mi ANSES

  • Línea 130 (sin costo desde teléfonos fijos)

