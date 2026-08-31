ANSES: confirman el listado de los primeros en cobrar en septiembre 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también iniciarán sus pagos el martes 8, en este caso para los titulares cuyos documentos terminen en 0 y 1.

¿Cuándo cobran los jubilados que no superan el haber mínimo?

El calendario de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre .

. DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre .

. DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre .

. DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre .

. DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre .

. DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre .

. DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre .

. DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre .

. DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre .

. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Los beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario recibirán el refuerzo junto con sus haberes, de acuerdo con las condiciones establecidas para septiembre.

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¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre?

Los titulares de las PNC comenzarán a recibir sus haberes también el martes 8 de septiembre. El cronograma se distribuirá según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre .

. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre .

. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre .

. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre .

. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

En tanto, los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del martes 22 de septiembre.