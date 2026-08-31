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ANSES: confirman el listado de los primeros en cobrar en septiembre 2026

El organismo previsional definió el calendario de pagos del próximo mes y ya se conoce quiénes serán los primeros beneficiarios en recibir sus haberes.

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ANSES: quiénes son los primeros en cobrar en septiembre 2026

ANSES: quiénes son los primeros en cobrar en septiembre 2026

ANSES comenzará a pagar las prestaciones correspondientes a septiembre de 2026 el martes 8, cuando recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. Ese mismo día también comenzará el calendario de otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiario.

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Confirmación: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2026 (imagen representativa creada con IA).

El cronograma se organiza según el tipo de prestación y el último número del DNI. Los pagos continuarán durante septiembre de manera escalonada.

¿Quiénes cobran primero de ANSES en septiembre?

Los primeros beneficiarios en cobrar serán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminado en 0. El pago estará disponible el martes 8 de septiembre.

A partir del miércoles 9 comenzarán a cobrar quienes tengan DNI terminado en 1, y el calendario continuará progresivamente con las restantes terminaciones.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también iniciarán sus pagos el martes 8, en este caso para los titulares cuyos documentos terminen en 0 y 1.

¿Cuándo cobran los jubilados que no superan el haber mínimo?

El calendario de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Los beneficiarios alcanzados por el bono extraordinario recibirán el refuerzo junto con sus haberes, de acuerdo con las condiciones establecidas para septiembre.

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¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre?

Los titulares de las PNC comenzarán a recibir sus haberes también el martes 8 de septiembre. El cronograma se distribuirá según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

En tanto, los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del martes 22 de septiembre.

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