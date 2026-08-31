Celia, la madre de Messi, habló tras el retiro de su hijo de la Selección: la emoción de Adrián Pallares

Es la primera declaración de Celia tras la decisión de Messi de retirarse de la Selección. En su carta despedida, escrita de puño y letra por el propio Messi, aclaró que las mismas las escribió el 21 de julio, a poco de la final del Mundial 2026 que fue derrota de Argentina 1 a 0 ante España.

"Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", remarcó Messi sobre el texto que guardó y decidió hacer público este lunes acompañado de la imagen con la lapicera y las tres hojas donde volcó su decisión.

En la publicación que compartió en Instagram, el capitán remarcó que se trató de una decisión dolorosa pero que entiende que era el momento para dar paso a otros futbolistas.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reconoció el deportista.

La palabra que Messi tachó en la carta donde anunció su retiro de la Selección Argentina

Messi sorprendió al anunciar su retiro de la Selección Argentina a través de una extensa carta escrita de puño y letra. Sin embargo, un pequeño detalle del manuscrito no pasó inadvertido y despertó todo tipo de interpretaciones.

En uno de los fragmentos más importantes del escrito, el futbolista escribió la palabra “siento” y luego decidió tacharla. La corrección adquiere todavía mayor significado por lo que escribió inmediatamente después.

Tras borrar “siento”, Messi continuó con una expresión mucho más racional y contundente: “entiendo que es el momento”, argumentó. El cambio entre ambas palabras no pasó inadvertido.

Messi evitó decir que “siente” que llegó el momento de retirarse y prefirió expresar que “entiende” que debe hacerlo. Una diferencia mínima en el papel, pero enorme a la hora de interpretar el estado emocional con el que tomó la decisión.