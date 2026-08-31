Celia, la madre de Messi, habló tras el retiro de su hijo de la Selección: la emoción de Adrián Pallares

El lunes 31 de agosto de 2026 no será una fecha más para toda la Argentina ya que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección Argentina tras 20 años.
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Celia Cuccittini expresó en Intrusos las primeras sensaciones tras la carta donde Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y emocionó a todos.
El lunes 31 de agosto de 2026 no será una fecha más para toda la Argentina ya que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección Argentina tras 20 años.
En el programa Intrusos (América Tv) se leyó el aire el mensaje que le envió Celia Cuccittini, la madre de Messi, a Adrián Pallares a minutos de conocerse el posteo del futbolista anunciando su salida de la Selección.
"Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz", indicó a corazón abierto la madre del futbolista.
Y recordó también a Jorge Messi, quien falleció hace pocas semanas a los 68 años: "El papá siempre decía: ¿qué voy a hacer cuando no juege más? Y pasó todo junto, increíble".
Es la primera declaración de Celia tras la decisión de Messi de retirarse de la Selección. En su carta despedida, escrita de puño y letra por el propio Messi, aclaró que las mismas las escribió el 21 de julio, a poco de la final del Mundial 2026 que fue derrota de Argentina 1 a 0 ante España.
"Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", remarcó Messi sobre el texto que guardó y decidió hacer público este lunes acompañado de la imagen con la lapicera y las tres hojas donde volcó su decisión.
En la publicación que compartió en Instagram, el capitán remarcó que se trató de una decisión dolorosa pero que entiende que era el momento para dar paso a otros futbolistas.
"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reconoció el deportista.
Messi sorprendió al anunciar su retiro de la Selección Argentina a través de una extensa carta escrita de puño y letra. Sin embargo, un pequeño detalle del manuscrito no pasó inadvertido y despertó todo tipo de interpretaciones.
En uno de los fragmentos más importantes del escrito, el futbolista escribió la palabra “siento” y luego decidió tacharla. La corrección adquiere todavía mayor significado por lo que escribió inmediatamente después.
Tras borrar “siento”, Messi continuó con una expresión mucho más racional y contundente: “entiendo que es el momento”, argumentó. El cambio entre ambas palabras no pasó inadvertido.
Messi evitó decir que “siente” que llegó el momento de retirarse y prefirió expresar que “entiende” que debe hacerlo. Una diferencia mínima en el papel, pero enorme a la hora de interpretar el estado emocional con el que tomó la decisión.