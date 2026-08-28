Jubilados de ANSES: el cambio que afectará a todos los jubilados desde el martes 8

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre 2026?

Con la suba aplicada, la escala de ingresos previsionales para septiembre queda conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasará a ser de $428.591,22 brutos.

Jubilaciones superiores a la mínima: recibirán el incremento del 2,1% calculado sobre el haber percibido en el mes anterior.

Demás prestaciones previsionales alcanzadas por movilidad: aplicarán la misma actualización porcentual sobre los montos vigentes en agosto.

PUAM de ANSES en agosto: confirman el pago de $405.820 con el bono

¿Cuándo cobran en septiembre los jubilados que reciben el haber mínimo?

El cronograma de pago se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

¿Qué día de septiembre cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los beneficiarios cuyos ingresos superen la jubilación mínima accederán al cobro en las siguientes fechas fijadas por ANSES: