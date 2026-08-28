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Jubilados de ANSES: el cambio que afectará a todos los jubilados desde el martes 8

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya hizo oficial la actualización, que tendrá impacto en el noveno mes del año. Las fechas de pago según la terminación del DNI.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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El cambio que afectará a todos los jubilados de ANSES desde el martes 8 (Foto: A24.com).

El cambio que afectará a todos los jubilados de ANSES desde el martes 8 (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,1% para todas las jubilaciones y pensiones que se cobrarán en septiembre de 2026, fijando el haber mínimo en $428.591,22 de bolsillo (sin contar un eventual bono extraordinario). El haber previo era de $419.775,93, por lo que el ajuste mensual representará un incremento directo sobre los ingresos de los beneficiarios.

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Este cambio se verá reflejado a partir del martes 8 de septiembre, cuando empiece a ejecutarse el calendario de pagos.

¿De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES en septiembre 2026?

El incremento dispuesto para el mes de septiembre es del 2,1%. Este porcentaje responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con la aplicación del Decreto 274/24, la fórmula de movilidad previsional actualiza los haberes de forma mensual según la inflación oficial reportada con dos meses de rezago.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre 2026?

Con la suba aplicada, la escala de ingresos previsionales para septiembre queda conformada de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: pasará a ser de $428.591,22 brutos.

  • Jubilaciones superiores a la mínima: recibirán el incremento del 2,1% calculado sobre el haber percibido en el mes anterior.

  • Demás prestaciones previsionales alcanzadas por movilidad: aplicarán la misma actualización porcentual sobre los montos vigentes en agosto.

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¿Cuándo cobran en septiembre los jubilados que reciben el haber mínimo?

El cronograma de pago se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

¿Qué día de septiembre cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los beneficiarios cuyos ingresos superen la jubilación mínima accederán al cobro en las siguientes fechas fijadas por ANSES:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Rubén Giedrys
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