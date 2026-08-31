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AUH de ANSES: el trámite simple para recibir hasta $190.000 extra por hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta fin de año para realizar la gestión y acceder a esta suma, que puede incrementarse según determinadas condiciones.

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ANSES: quiénes pueden recuperar el dinero retenido de la AUH y hasta cuándo hay tiempo

ANSES: quiénes pueden recuperar el dinero retenido de la AUH y hasta cuándo hay tiempo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobraron la prestación durante 2025 pueden acceder al 20% retenido por ANSES si presentan la Libreta AUH dentro del plazo establecido. El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2026 y, según los casos, permite recuperar hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años o hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad.

Leé también Asignaciones familiares de ANSES: confirmaron quiénes no cobrarán en septiembre
Confirmaron quiénes no cobrarán las asignaciones de ANSES en septiembre (Foto: A24.com).

La Libreta AUH es el documento mediante el cual se acredita que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y, cuando corresponde, la asistencia escolar. Una vez aprobada la documentación, ANSES deposita el dinero correspondiente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra habitualmente la asignación.

¿Cuánto dinero retenido de la AUH se puede cobrar?

El monto acumulado corresponde al 20% que ANSES retiene mensualmente de la prestación y que se libera una vez que el beneficiario acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas durante el año.

Quienes hayan cobrado la AUH durante los 12 meses de 2025 podrán acceder, de acuerdo con la situación de cada hijo, a los siguientes montos:

  • Hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años.
  • Hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad.

El dinero se deposita de manera automática una vez que ANSES aprueba la Libreta. No es necesario realizar una gestión adicional para cobrar el monto retenido.

¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH?

La fecha límite establecida para realizar la presentación es el 31 de diciembre de 2026. Los beneficiarios que no completen el trámite dentro de ese período perderán el derecho a cobrar el dinero retenido correspondiente a 2025.

Esto no significa que dejen de cobrar la AUH mensual. La prestación continuará abonándose mientras se mantengan las condiciones para acceder al beneficio, pero no podrán recuperar el monto acumulado del 20% correspondiente al año anterior.

Por este motivo, ANSES recomienda realizar la presentación con anticipación y verificar que toda la documentación requerida esté correctamente completada antes de enviarla.

¿Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES?

El trámite puede comenzar desde una computadora o un teléfono celular. Para hacerlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a la Libreta AUH.

Si el sistema genera el formulario, deberá descargarse e imprimirse para completar las certificaciones correspondientes. La parte vinculada con los controles de salud y las vacunas debe ser completada y firmada por un profesional médico.

En el caso de los niños de entre 5 y 17 años, también debe certificarse la asistencia escolar mediante la institución educativa.

Una vez que el formulario esté completo, firmado y sellado, el titular debe tomar una fotografía clara y volver a ingresar a Mi ANSES para seleccionar la opción “Subir Libreta” y cargar la documentación.

El formulario corresponde al PS 1.47 y debe contener los datos personales del adulto responsable y del niño, la declaración jurada y las certificaciones correspondientes.

Si la imagen no es legible o falta alguno de los datos requeridos, ANSES puede rechazar la presentación y solicitar que se vuelva a realizar el trámite.

¿Cuándo paga ANSES el 20% retenido de la AUH?

Una vez que ANSES recibe y aprueba la Libreta AUH, el organismo procesa el pago del dinero retenido. Según la información difundida, el depósito se realiza dentro de los 60 días posteriores a la aprobación.

El monto se acredita en la misma cuenta bancaria en la que el titular recibe habitualmente la AUH.

Por lo tanto, quienes quieran recuperar el dinero correspondiente al 20% retenido durante 2025 deberán completar la presentación antes del 31 de diciembre de 2026.

En pocas palabras

  • Presentación de Libreta AUH: Beneficiarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la documentación y acceder al 20% retenido de 2025.
  • Montos recuperables: Se pueden recuperar hasta $188.069 por hijo menor de 18 años o hasta $893.658 por hijo con discapacidad.
  • Trámite online: La Libreta AUH se puede iniciar y cargar a través de la plataforma Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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