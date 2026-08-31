AUH de ANSES: el trámite simple para recibir hasta $190.000 extra por hijo

Hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años.

Hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad.

El dinero se deposita de manera automática una vez que ANSES aprueba la Libreta. No es necesario realizar una gestión adicional para cobrar el monto retenido.

¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH?

La fecha límite establecida para realizar la presentación es el 31 de diciembre de 2026. Los beneficiarios que no completen el trámite dentro de ese período perderán el derecho a cobrar el dinero retenido correspondiente a 2025.

Esto no significa que dejen de cobrar la AUH mensual. La prestación continuará abonándose mientras se mantengan las condiciones para acceder al beneficio, pero no podrán recuperar el monto acumulado del 20% correspondiente al año anterior.

Por este motivo, ANSES recomienda realizar la presentación con anticipación y verificar que toda la documentación requerida esté correctamente completada antes de enviarla.

¿Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES?

El trámite puede comenzar desde una computadora o un teléfono celular. Para hacerlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a la Libreta AUH.

Si el sistema genera el formulario, deberá descargarse e imprimirse para completar las certificaciones correspondientes. La parte vinculada con los controles de salud y las vacunas debe ser completada y firmada por un profesional médico.

En el caso de los niños de entre 5 y 17 años, también debe certificarse la asistencia escolar mediante la institución educativa.

Una vez que el formulario esté completo, firmado y sellado, el titular debe tomar una fotografía clara y volver a ingresar a Mi ANSES para seleccionar la opción “Subir Libreta” y cargar la documentación.

El formulario corresponde al PS 1.47 y debe contener los datos personales del adulto responsable y del niño, la declaración jurada y las certificaciones correspondientes.

Si la imagen no es legible o falta alguno de los datos requeridos, ANSES puede rechazar la presentación y solicitar que se vuelva a realizar el trámite.

¿Cuándo paga ANSES el 20% retenido de la AUH?

Una vez que ANSES recibe y aprueba la Libreta AUH, el organismo procesa el pago del dinero retenido. Según la información difundida, el depósito se realiza dentro de los 60 días posteriores a la aprobación.

El monto se acredita en la misma cuenta bancaria en la que el titular recibe habitualmente la AUH.

Por lo tanto, quienes quieran recuperar el dinero correspondiente al 20% retenido durante 2025 deberán completar la presentación antes del 31 de diciembre de 2026.