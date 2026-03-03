La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó en marzo 2026 una actualización en los montos de la AUH y del conjunto de asignaciones familiares. El ajuste corresponde al mecanismo de movilidad mensual que rige desde 2024.
La AUH y las asignaciones familiares tienen nuevos montos en marzo 2026. Cómo quedan los valores actualizados y qué cambia en cada prestación tras el aumento por movilidad.
AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores de marzo 2026 tras la suba
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó en marzo 2026 una actualización en los montos de la AUH y del conjunto de asignaciones familiares. El ajuste corresponde al mecanismo de movilidad mensual que rige desde 2024.
La variación fue del 2,88% y se calculó según el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Con esta modificación, cambian los importes que perciben millones de titulares en todo el país.
El nuevo esquema impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las prestaciones destinadas a trabajadores formales, monotributistas y otros grupos alcanzados por el sistema.
Desde este mes, la Asignación Universal por Hijo tiene un valor bruto de $132.813.
Como ocurre habitualmente, se acredita el 80% mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles sanitarios y asistencia escolar.
Por su parte, la AUH por discapacidad asciende a $432.461 y se paga sin retenciones, por lo que el monto se deposita en su totalidad cada mes.
El incremento también actualiza las prestaciones del régimen de asignaciones familiares. Los valores generales desde marzo son:
Asignación Familiar por Hijo: $66.413
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239
Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
Los montos pueden variar según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia, de acuerdo con el cuadro oficial vigente.
De acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones familiares alcanzan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo y beneficiarios de distintos regímenes previsionales.
En el caso de la AUH, está destinada a personas desocupadas o que se desempeñan en la economía informal, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y acreditación del grupo familiar.