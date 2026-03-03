Como ocurre habitualmente, se acredita el 80% mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles sanitarios y asistencia escolar.

Por su parte, la AUH por discapacidad asciende a $432.461 y se paga sin retenciones, por lo que el monto se deposita en su totalidad cada mes.

Cómo quedan las asignaciones familiares con el aumento

AUH AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores de marzo 2026 tras la suba

El incremento también actualiza las prestaciones del régimen de asignaciones familiares. Los valores generales desde marzo son:

Asignación Familiar por Hijo : $66.413

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad : $216.239

Asignación por Embarazo para Protección Social : $132.814

Ayuda Escolar Anual : $85.000

Asignación por Nacimiento : $77.414

Asignación por Adopción: $462.845

Los montos pueden variar según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia, de acuerdo con el cuadro oficial vigente.

Quiénes acceden a las prestaciones de ANSES

De acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones familiares alcanzan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo y beneficiarios de distintos regímenes previsionales.

En el caso de la AUH, está destinada a personas desocupadas o que se desempeñan en la economía informal, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y acreditación del grupo familiar.