Previsional
AUH
Asignaciones Familiares
atención beneficiarios

AUH y asignaciones familiares: los nuevos valores de marzo 2026 tras la suba

La AUH y las asignaciones familiares tienen nuevos montos en marzo 2026. Cómo quedan los valores actualizados y qué cambia en cada prestación tras el aumento por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó en marzo 2026 una actualización en los montos de la AUH y del conjunto de asignaciones familiares. El ajuste corresponde al mecanismo de movilidad mensual que rige desde 2024.

La variación fue del 2,88% y se calculó según el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Con esta modificación, cambian los importes que perciben millones de titulares en todo el país.

El nuevo esquema impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las prestaciones destinadas a trabajadores formales, monotributistas y otros grupos alcanzados por el sistema.

Cuál es el monto de la AUH en marzo 2026

Desde este mes, la Asignación Universal por Hijo tiene un valor bruto de $132.813.

Como ocurre habitualmente, se acredita el 80% mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles sanitarios y asistencia escolar.

Por su parte, la AUH por discapacidad asciende a $432.461 y se paga sin retenciones, por lo que el monto se deposita en su totalidad cada mes.

Cómo quedan las asignaciones familiares con el aumento

AUH
El incremento también actualiza las prestaciones del régimen de asignaciones familiares. Los valores generales desde marzo son:

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.413

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Asignación por Nacimiento: $77.414

  • Asignación por Adopción: $462.845

Los montos pueden variar según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia, de acuerdo con el cuadro oficial vigente.

Quiénes acceden a las prestaciones de ANSES

De acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones familiares alcanzan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestación por desempleo y beneficiarios de distintos regímenes previsionales.

En el caso de la AUH, está destinada a personas desocupadas o que se desempeñan en la economía informal, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y acreditación del grupo familiar.

