ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.

Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre

Además de los pagos principales, ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.

La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES para septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.