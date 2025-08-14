En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
GRAN NOTICIA

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

Los nuevos montos de la AUH, Tarjeta Alimentar y jubilaciones en septiembre 2025 ya fueron confirmados por ANSES tras el último dato de inflación. Conocé cómo impactará en tu bolsillo y qué beneficios extra podés recibir.

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

Los beneficiarios de ANSES recibirán en septiembre 2025 un aumento del 1,9% en la AUH, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio difundido por el INDEC. Este ajuste, vigente desde abril de 2024, se aplica cada mes según la inflación medida oficialmente.

Leé también Jubilados de ANSES septiembre 2025: el Gobierno ya confirmó el aumento y fechas de cobro
Jubilados de ANSES septiembre 2025: el Gobierno ya confirmó el aumento y fechas de cobro

Con esta actualización, la Asignación Universal por Hijo pasará de $112.919,26 a $115.064,73, aunque el organismo retiene un 20% mensual que se paga una vez al año contra la presentación de la Libreta AUH. Esto deja un monto neto mensual de $92.051,78 por hijo. La Asignación por Embarazo recibirá el mismo valor.

El incremento también impacta en las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima se ubicará en $320.220,69 sin bono y en $390.220,69 con el bono de $70.000. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base será de $256.150,11 y subirá a $326.150,11 con bonos.

¿Cuánto cobrarán la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
ANSES confirm&oacute; cu&aacute;nto cobrar&aacute;n AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en septiembre 2025 con el nuevo aumento

En septiembre, la AUH quedará en $92.051,78 netos por hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $395.320,03 brutos. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores de agosto:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.

Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre

Además de los pagos principales, ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.

La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES para septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Septiembre
Notas relacionadas
ANSES confirmó los montos y el calendario de pago de AUH en agosto 2025
ANSES confirma el pago de $85.000 por hijo: quiénes pueden acceder
Cómo pedir el crédito de $2.000.000 para AUH ANSES sin recibo de sueldo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar