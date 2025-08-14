En vivo Radio La Red
ANSES
calendario de pago
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirmó los montos y el calendario de pago de AUH en agosto 2025

ANSES confirmó cifras actualizadas para millones de beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar. Los nuevos montos de agosto 2025 generan un ingreso mensual que puede superar los $370.000 según la cantidad de hijos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar presentan en agosto 2025 valores actualizados que impactan directamente en el bolsillo de las familias. El incremento surge de la actualización por movilidad, que ajusta montos según la inflación, y se acredita de manera automática.

Con esta modificación, el ingreso combinado para ciertos hogares supera los $140.000 por un solo hijo y puede acercarse a los $375.000 en familias con tres o más hijos. También se suman beneficios complementarios como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que incrementa aún más el total a cobrar.

¿Cuánto se cobra por AUH en agosto 2025?

AUH y préstamos 2025
La AUH alcanza en agosto un monto bruto de $111.140 por hijo, del cual se percibe mensualmente el 80% ($88.912), mientras que el 20% restante ($22.228) queda retenido y se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

En casos de AUH por hijo con discapacidad, el valor bruto asciende a $358.545, con un cobro mensual de $286.836 y una retención anual de $71.709.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

Los montos de Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

El pago es automático para titulares de AUH con hijos menores de 14 años, y sin límite de edad para casos con discapacidad. También lo perciben titulares de AUE, con el monto equivalente a un hijo.

Total a cobrar AUH + Tarjeta Alimentar en agosto

image.png
  • 1 hijo: $141.162

  • 2 hijos: $259.760

  • 3 hijos: $374.798

En AUH por discapacidad, los ingresos son más elevados debido al monto base mayor.

El plus del Complemento Leche 1000 Días

ANSES otorga además el Complemento Leche de $42.162 a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de AUE. Con este adicional, una madre con un hijo menor de 3 años puede cobrar en agosto $183.324 en total.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar agosto 2025

El pago se efectúa según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de agosto, acreditando en la misma fecha AUH, Tarjeta Alimentar y, si corresponde, el Complemento Leche.

