¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

Los montos de Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El pago es automático para titulares de AUH con hijos menores de 14 años, y sin límite de edad para casos con discapacidad. También lo perciben titulares de AUE, con el monto equivalente a un hijo.

Total a cobrar AUH + Tarjeta Alimentar en agosto

image.png ANSES confirmó los montos y el calendario de pago de AUH en agosto 2025

1 hijo: $141.162

2 hijos: $259.760

3 hijos: $374.798

En AUH por discapacidad, los ingresos son más elevados debido al monto base mayor.

El plus del Complemento Leche 1000 Días

ANSES otorga además el Complemento Leche de $42.162 a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de AUE. Con este adicional, una madre con un hijo menor de 3 años puede cobrar en agosto $183.324 en total.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar agosto 2025

El pago se efectúa según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de agosto, acreditando en la misma fecha AUH, Tarjeta Alimentar y, si corresponde, el Complemento Leche.