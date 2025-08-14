¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en agosto 2025?
Los montos de Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son:
-
1 hijo: $52.250
-
2 hijos: $81.936
-
3 o más hijos: $108.062
El pago es automático para titulares de AUH con hijos menores de 14 años, y sin límite de edad para casos con discapacidad. También lo perciben titulares de AUE, con el monto equivalente a un hijo.
Total a cobrar AUH + Tarjeta Alimentar en agosto
image.png
ANSES confirmó los montos y el calendario de pago de AUH en agosto 2025
-
1 hijo: $141.162
-
2 hijos: $259.760
-
3 hijos: $374.798
En AUH por discapacidad, los ingresos son más elevados debido al monto base mayor.
El plus del Complemento Leche 1000 Días
ANSES otorga además el Complemento Leche de $42.162 a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a beneficiarias de AUE. Con este adicional, una madre con un hijo menor de 3 años puede cobrar en agosto $183.324 en total.
Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar agosto 2025
El pago se efectúa según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de agosto, acreditando en la misma fecha AUH, Tarjeta Alimentar y, si corresponde, el Complemento Leche.