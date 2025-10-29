El ajuste se suma a las actualizaciones acumuladas en meses previos y mantiene la modalidad de actualización mensual vigente.

Con esta suba, la jubilación mínima y el resto de los haberes previsionales se actualizan automáticamente en el próximo calendario de pagos de ANSES.

¿A quiénes alcanza el aumento de ANSES?

El aumento se aplica a las siguientes prestaciones:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o para madres de siete hijos o más

Todas las prestaciones vinculadas al sistema previsional reciben la actualización en igual proporción.

¿Cómo consultar el monto actualizado de la jubilación?

Jubilados: ANSES alertó sobre un trámite fundamental para cobrar en octubre ANSES confirmó el aumento para jubilados en su última actualización

Los beneficiarios pueden verificar su haber actualizado en:

Mi ANSES

App Mi ANSES

Sección “Mi recibo de haberes”

Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El detalle mostrará el monto actualizado y la fecha de pago correspondiente según terminación de documento.

¿Cuándo se acredita el aumento para jubilados?

El incremento se verá reflejado en el próximo calendario de pagos, organizado por ANSES según la terminación del DNI.

Los primeros en cobrar serán los titulares de la jubilación mínima, seguidos por quienes perciben montos superiores.

La acreditación se realizará a través de cuentas bancarias o sucursales asignadas.