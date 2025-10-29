La ANSES confirmó un aumento del 2,08% para jubilados según la última actualización vinculada a la inflación mensual informada por el INDEC.
Los haberes de jubilados se actualizarán con un incremento del 2,08% según el índice oficial. El ajuste se aplicará automáticamente y se verá en los haberes del próximo mes.
ANSES confirmó el aumento para jubilados en su última actualización
El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente y se acreditará automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.
Este ajuste impactará en jubilados y pensionados del régimen general, así como en titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.
El incremento del 2,08% responde a la variación de precios informada para el último período disponible.
El ajuste se suma a las actualizaciones acumuladas en meses previos y mantiene la modalidad de actualización mensual vigente.
Con esta suba, la jubilación mínima y el resto de los haberes previsionales se actualizan automáticamente en el próximo calendario de pagos de ANSES.
El aumento se aplica a las siguientes prestaciones:
Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o para madres de siete hijos o más
Todas las prestaciones vinculadas al sistema previsional reciben la actualización en igual proporción.
Los beneficiarios pueden verificar su haber actualizado en:
Mi ANSES
App Mi ANSES
Sección “Mi recibo de haberes”
Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El detalle mostrará el monto actualizado y la fecha de pago correspondiente según terminación de documento.
El incremento se verá reflejado en el próximo calendario de pagos, organizado por ANSES según la terminación del DNI.
Los primeros en cobrar serán los titulares de la jubilación mínima, seguidos por quienes perciben montos superiores.
La acreditación se realizará a través de cuentas bancarias o sucursales asignadas.