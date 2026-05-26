Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Se establece que el Poder Ejecutivo nacional ratificó además la entrega del bono extraordinario de $70.000 de forma no remunerativa para acompañar los ingresos más bajos. De esta manera, el piso unificado que recibirán los beneficiarios de la mínima se elevará a un total garantizado de $473.396,63 de bolsillo, suma que se deposita conjuntamente de oficio.

¿Qué montos perciben los haberes superiores y las pensiones?

Se confirma que la movilidad del 2,6% que ejecuta el organismo previsional alcanza a todas las categorías del padrón. Las jubilaciones más elevadas del sistema previsional se reajustarán alcanzando un tope nominal de $2.714.477,30, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $282.377,67.

Se informa que las escalas que superan la base mínima previsional pero no llegan al umbral unificado recibirán un plus proporcional hasta completar los $473.396,63. El desglose completo de los conceptos liquidados y los descuentos de ley aplicados puede descargarse en formato digital a través del portal oficial Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

¿Qué canales permanecen habilitados para resolver dudas de pago?

Se establece que el organismo mantiene operativa la línea telefónica gratuita 130 y los aplicativos de consulta virtual para canalizar los reclamos de los beneficiarios.

Cronograma oficial: fechas de cobro para jubilados de ANSES en junio de 2026

Se informa que la distribución de las transferencias bancarias se ordenó estrictamente de forma correlativa por DNI. El esquema determinado para los haberes previsionales contempla los siguientes días de cobro:

Haberes que no superen la jubilación mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

Haberes superiores a la categoría mínima: