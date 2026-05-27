Jubilados reciben la mejor noticia: el aguinaldo llegará con....

La combinación de estos tres conceptos hará que los ingresos de bolsillo aumenten considerablemente respecto de los meses anteriores.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el haber base se elevará a $403.396,63. A esa cifra se le sumará el medio aguinaldo y también el bono extraordinario de $70.000, lo que permitirá alcanzar un ingreso total cercano a los $675.094,95 durante junio.

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también percibirán una mejora importante. Entre el haber actualizado, el SAC y el adicional extraordinario, el ingreso final rondará los $554.075,95.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez tendrán un ingreso estimado de $493.566,46.

Desde el organismo previsional remarcaron que el bono continuará otorgándose de manera completa a quienes perciban el haber mínimo. Sin embargo, para jubilaciones superiores el refuerzo comenzará a reducirse de forma progresiva hasta desaparecer una vez alcanzado el tope fijado por el sistema.

El aguinaldo será más alto por el aumento de junio

Uno de los puntos que más consultas genera entre jubilados y pensionados es el cálculo del aguinaldo. En junio de 2026, el SAC se liquidará tomando como referencia el haber mensual más alto cobrado durante el primer semestre del año.

Debido a que junio incorpora el último incremento por movilidad, será precisamente ese mes el que servirá de base para determinar el monto del medio aguinaldo.

La metodología establece que el beneficiario debe recibir el equivalente al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio.

En ese contexto, los valores aproximados del aguinaldo serán los siguientes:

Jubilación mínima: $201.698,32

PUAM: $161.358,65

Pensiones No Contributivas: $141.188,82

Desde ANSES aclararon además que el bono extraordinario de $70.000 posee carácter no remunerativo. Eso significa que el refuerzo no se incorpora al cálculo del Sueldo Anual Complementario.

La precisión no es menor, ya que muchos beneficiarios esperaban que el adicional impactara también sobre el medio aguinaldo. Sin embargo, el organismo confirmó que únicamente se considera el haber previsional regular actualizado por movilidad.

El impacto del aumento frente a la inflación

La actualización de junio responde al nuevo esquema de movilidad implementado por el Gobierno nacional, que utiliza el Índice de Precios al Consumidor como referencia directa para definir los aumentos mensuales.

El ajuste de 2,6% replica exactamente el dato inflacionario correspondiente a abril de 2026, publicado por el INDEC semanas atrás.

Si bien el porcentaje se ubica por debajo de los niveles registrados durante 2024 y parte de 2025, distintos especialistas en seguridad social advierten que los jubilados continúan enfrentando dificultades para recuperar poder adquisitivo.

El principal problema señalado por analistas económicos es que muchos adultos mayores destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos, alimentos y servicios esenciales, rubros que suelen tener incrementos superiores al promedio general de inflación.

Por esa razón, el bono extraordinario sigue siendo una herramienta clave para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Zona Austral: el beneficio extra que modifica los haberes

Otro aspecto relevante confirmado para junio tiene que ver con los jubilados y pensionados que viven en provincias alcanzadas por el régimen de Zona Austral.

Se trata de un adicional previsto por la Ley 19.485, que otorga un incremento del 40% sobre el haber previsional básico a beneficiarios residentes en determinadas regiones del sur argentino.

El objetivo de este complemento es compensar el mayor costo de vida que existe en la Patagonia y otras zonas incluidas dentro del régimen diferencial.

El plus no solamente impacta sobre el haber mensual habitual, sino que también modifica el cálculo del aguinaldo. Al incrementarse el ingreso base, el SAC de junio también resulta más elevado para quienes perciben este beneficio especial.

Las provincias alcanzadas por el adicional incluyen sectores de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro y otras áreas contempladas por la normativa vigente.

Cómo consultar el recibo de haberes y verificar el aguinaldo

ANSES confirmó que los recibos digitales estarán disponibles a través de la plataforma Mi ANSES antes del inicio del calendario de pagos.

Para ingresar, los beneficiarios deberán acceder utilizando número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema podrán consultar:

El monto actualizado del haber.

El detalle del aguinaldo.

La liquidación del bono extraordinario.

Descuentos aplicados.

Fecha exacta de acreditación bancaria.

Además, la aplicación permitirá descargar el recibo completo en formato digital, una herramienta cada vez más utilizada por jubilados y pensionados que buscan evitar trámites presenciales en oficinas del organismo.

Desde el ente previsional recomendaron verificar con anticipación los datos personales y bancarios para evitar demoras en las acreditaciones.

Calendario de pagos ANSES para junio de 2026

El cronograma de pagos ya fue establecido y comenzará durante la segunda semana de junio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Pensiones No Contributivas