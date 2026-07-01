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ANSES confirmó el aumento de la AUH y un extra de $55.000: cómo saber si te corresponde en julio

Se formalizaron los nuevos montos para el universo de la protección social. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,15% sobre los haberes de la Asignación Universal por Hijo y liquidará las partidas actualizadas del Plan Mil Días.

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El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó el diseño de los esquemas operativos correspondientes al próximo período mensual. Al convalidarse la resolución previsional que indexa los valores de las asignaciones sociales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejado de forma automática un incremento en sus saldos de caja.

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Esta actualización obligatoria busca acompañar los gastos de la canasta básica en los hogares que no registran ingresos bajo relación de dependencia formal. Las órdenes de pago de la AUH de ANSES en julio unificarán la asistencia base de la seguridad social con los extras monetarios de asistencia nutricional coordinados junto al Ministerio de Capital Humano, agilizando la disponibilidad de dinero.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

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ANSES confirmó el aumento de la AUH y un extra de $55.000: cómo saber si te corresponde en julio

El organismo previsional determinó que el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se ubicará en $148.049 por cada menor a cargo a partir del próximo ciclo de liquidación. De ese monto total establecido por la fórmula de movilidad mensual, la entidad deposita de manera directa el 80% neto de la prestación, equivalente a $118.439,20 en mano por cada hijo.

El 20% restante, que representa una retención mensual de $29.609,80, permanece bajo custodia del Estado nacional de forma preventiva. Esos fondos acumulados se transfieren a las cajas de ahorro de los beneficiarios en una sola cuota anual una vez que la madre o tutor presenta de forma completa la Libreta de la AUH en los aplicativos virtuales, acreditando los controles médicos y la escolaridad obligatoria.

¿Quiénes pueden cobrar el extra de $55.841 del Complemento Leche?

El subsidio alimentario se adjudica de manera automática y sin necesidad de realizar inscripciones físicas en las oficinas de atención. El cruce informático de los padrones de la seguridad social identifica a los beneficiarios que cumplen con las pautas de edad y otorga este plus económico de oficio en la misma tarjeta de débito donde se cobra la asignación ordinaria.

Tienen derecho a percibir el monto de $55.841 del Complemento Leche las mujeres integradas en la Asignación por Embarazo (AUE) y los titulares de la AUH con niños de hasta 3 años de edad inclusive. El programa, enmarcado en el Plan de los Mil Días, funciona como un respaldo financiero directo para garantizar el acceso a lácteos y alimentos esenciales durante la primera infancia.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar que se suma a los haberes de julio?

Los hogares que acceden a la AUH perciben de manera unificada en su misma fecha de cobro las partidas de la Tarjeta Alimentar, subsidio que alcanza a los menores de hasta 14 años inclusive. Las escalas oficiales fijadas por el Ministerio de Capital Humano establecen un pago directo de $72.250 para las familias que registran un solo hijo a cargo.

Para los núcleos familiares que cuentan con dos niños dentro del rango de edad legal, el extra monetario se eleva a los $113.299 netos de bolsillo. En tanto, las familias numerosas con tres o más menores registrados en su base de datos acceden al escalón máximo de la escala alimentaria, percibiendo una transferencia complementaria de $149.425 que se suma a los haberes corrientes.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que unifican el haber indexado, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar se ordenarán según el último dígito del documento:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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