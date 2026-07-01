ANSES confirmó el aumento de la AUH y un extra de $55.000: cómo saber si te corresponde en julio

¿Quiénes pueden cobrar el extra de $55.841 del Complemento Leche?

El subsidio alimentario se adjudica de manera automática y sin necesidad de realizar inscripciones físicas en las oficinas de atención. El cruce informático de los padrones de la seguridad social identifica a los beneficiarios que cumplen con las pautas de edad y otorga este plus económico de oficio en la misma tarjeta de débito donde se cobra la asignación ordinaria.

Tienen derecho a percibir el monto de $55.841 del Complemento Leche las mujeres integradas en la Asignación por Embarazo (AUE) y los titulares de la AUH con niños de hasta 3 años de edad inclusive. El programa, enmarcado en el Plan de los Mil Días, funciona como un respaldo financiero directo para garantizar el acceso a lácteos y alimentos esenciales durante la primera infancia.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar que se suma a los haberes de julio?

Los hogares que acceden a la AUH perciben de manera unificada en su misma fecha de cobro las partidas de la Tarjeta Alimentar, subsidio que alcanza a los menores de hasta 14 años inclusive. Las escalas oficiales fijadas por el Ministerio de Capital Humano establecen un pago directo de $72.250 para las familias que registran un solo hijo a cargo.

Para los núcleos familiares que cuentan con dos niños dentro del rango de edad legal, el extra monetario se eleva a los $113.299 netos de bolsillo. En tanto, las familias numerosas con tres o más menores registrados en su base de datos acceden al escalón máximo de la escala alimentaria, percibiendo una transferencia complementaria de $149.425 que se suma a los haberes corrientes.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que unifican el haber indexado, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar se ordenarán según el último dígito del documento: